As 20 maiores pagadoras de dividendos em 2021 (até agora)

A Isa Cteep (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista) lidera a lista das maiores pagadoras de em 2021. Um levantamento da consultoria Economatica, divulgado nesta segunda-feira, 19, apontou que este ano, até agora, a empresa apresenta um dividend yield de 17,62%.

O dividend yield é um dos indicadores que permitem medir o desempenho de uma companhia listada na , com análise dos dividendos pagos aos seus acionistas em um ano. Ele mostra a relação entre esses dividendos e o atual da ação.

No final do mês passado, a Isa Cteep aprovou o pagamento de 524 milhões de reais em dividendos. Segundo a companhia, o valor por ação foi de R$ 0,795967, a ser pago no dia 21 de maio de 2021. A partir de 31 de março de 2021, as ações passarão a ser negociadas “ex-dividendos”.

Outras duas empresas do setor de energia se destacam como boas pagadoras de dividendos: a Taesa e a Cesp, com dividend yield de 12,43% e 8,16%, respectivamente. No ranking, elas aparecem na segunda e na terceira posição, cada uma. Outras empresas do setor de energia aparecem na lista das 20 maiores, como Copel, Cemig e Engie Brasil.

Outro setor que se destaca como bom pagador de dividendos são os bancos. Entre as 20 empresas analisadas, quatro são do setor bancário. O Banrisul é o destaque, com dividend yield de 5,34%.

Para fazer o ranking, a Economatica analisou as demonstrações financeiras entregues pelas empresas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que considera o volume de dividendos e JCPS distribuídos pelas empresas dentro do fluxo de caixa. Veja ranking completo abaixo: