As ações e ETFs preferidos pelos brasileiros nos Estados Unidos

Os brasileiros estão preferindo em índices de lá fora. Os ETFs de índice ocupam os três primeiros postos no ranking de preferência dos investidores em agosto. É o que aponta um levantamento da fintech Stake.

No mês o índice S&P500 somou mais de 3% e registrou ganhos em 15 dos 21 pregões.

Outro destaque em agosto foi a ação do Alibaba (BABA). Os investidores confiam que o gigante chinês de comércio eletrônico irá superar obstáculos regulatórios que afetaram negativamente seu estoque durante grande parte do ano. Embora as ações tenham caído 20% desde o início até o final de agosto, os investidores continuaram comprando os papéis.

Em paralelo, a Microsoft (MSFT) disparou para recordes históricos, subindo mais de 6% em agosto, o que acabou atraindo novos investidores. A Big Tech é vista como um investimento estável e de .

Mais compradas de agosto Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF (VTI) Vanguard 500 Index Fund ETF (VOO) SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) Alibaba (BABA) Microsoft (MSFT)

Para a realização do estudo, foram consideradas ações e ETFs com maiores diferenças entre compras e vendas no mês, ou seja: se uma ação está tendo dez vezes mais compras do que vendas, ela aparece na lista.

