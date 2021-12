As ações mais negociadas na bolsa em 2021

As da Vale (VALE3) são as mais negociadas durante o ano. O papel movimenta uma média de 2,65 bilhões de reais por dia. É o que aponta um levantamento realizado pela plataforma financeira Economatica.

O segundo papel mais líquido da é ação da Petrobras (PETR4), com volume médio diário de 2,10 bilhões de reais. No terceiro lugar do ranking está o Itaú Unibanco (ITUB4). Por dia, as ações do banco movimentam 1,07 bilhão de reais. Os dados foram avaliados entre janeiro e 30 de novembro. Veja abaixo:

Ação Ticker Volume médio diário em 2021 (janeiro a novembro) Vale VALE3 R$ 2.652.006 Petrobras PETR4 R$ 2.107.543 Itaú Unibanco ITUB4 R$ 1.072.465 Bradesco BBDC4 R$ 1.024.235 B3 B3SA3 R$ 701.727 Magazine Luiza MGLU3 R$ 654.377 Petrobras PETR3 R$ 572.486 Banco do Brasil BBAS3 R$ 505.060 CSN CSNA3 R$ 497.504 Via VIIA3 R$ 488.479 Suzano SUZB3 R$ 485.427 PetroRio PRIO3 R$ 443.272 Gerdau GGBR4 R$ 433.287 Ambev ABEV3 R$ 402.822 JBS JBSS3 R$ 395.554 BTG Pactual BPAC11 R$ 386.471 Usiminas USIM5 R$ 384.238 Lojas Renner LREN3 R$ 374.665 WEG WEGE3 R$ 356.277 Localiza RENT3 R$ 351.401

Volume financeiro

O estudo apontou o volume financeiro do mercado à vista lote-padrão da B3. De janeiro a 30 de novembro, o volume registrado foi de 6,65 trilhões de reais, valor acima do registrado no mesmo período de 2020. Segundo a Economatica, o volume de 2021 é o maior valor histórico movimentado pela bolsa brasileira nominalmente. O volume anual vem quebrando recordes consecutivos desde 2015.

Em relação ao volume médio diário, os dados apontam que foram negociados um total de 28,9 bilhões de reais por dia. Trata-se do maior registro em valores nominais. O ano de 2021 consolida o sexto ano de crescimento contínuo do volume médio diário da bolsa e representa um crescimento de 11,6%, com relação ao ano de 2020.

Em valores ajustados pelo IPCA, também é o maior volume já registrado historicamente, com média de 30,28 bilhões de reais em média por dia, que é 4,05% superior ao do ano de 2020. Em dólares, no ano de 2021 (até 30 de novembro), é um total de 5,3 bilhões de dólares de negociação em média por dia, com crescimento de 6,3% com em relação a 2020. O valor em 2021 também é o maior historicamente.