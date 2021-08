As ações mais recomendadas para agosto por 18 corretoras

Entre as instituições financeiras consultadas, a Benndorf Research registrou a melhor performance no mês, com uma alta de 6,39%. Na outra ponta, a carteira da MyCap registrou queda de 7,66%.

O , principal índice da bolsa brasileira, encerrou o mês com queda de 3,94%: 9 das 18 corretoras tiveram desempenho melhor do que o do índice.

Veja as ações mais indicadas para agosto

Ação Recomendação Vale (VALE3) 10 B3 (B3SA3) 7 BTG Pactual (BPAC11) 7 Itaú Unibanco (ITUB4) 7 Petrobras (PETR4) 6 Via Varejo (VVAR3) 6 Weg (WEGE3) 6 Itaúsa (ITSA4) 5 JBS (JBSS3) 5 Lojas Renner (LREN3) 5 Bradesco (BBDC4) 4 Ishares S&P 500 (IVVB11) 4 Rede D´Or (RDOR3) 4 Usiminas (USIM5) 4 CCR (CCRO3) 3 CSN (CSNA3) 3 Gerdau (GGBR4) 3 Iguatemi (IGTA3) 3 Magazine Luiza (MGLU3) 3 Multiplan (MULT3) 3 Porto Seguro (PSSA3) 3 Banco do Brasil (BBAS3) 2 BR Distribuidora (BRDT3) 2 BR Malls (BRML3) 2 BR Partners (BRBI11) 2 Cyrela (CYRE3) 2 Ecorodovias (ECOR3) 2 Equatorial (EQTL3) 2 Hypera (HYPE3) 2 Locaweb (LWSA3) 2 Marcopolo (POMO4) 2 Natura (NTCO3) 2 PetroRio (PRIO3) 2 Petz (PETZ3) 2 Sequoia Logistica (SEQL3) 2 Vamos (VAMOS3) 2 Alupar (ALUP11) 1 Ambipar (AMBP3) 1 Azul (AZUL4) 1 B2W (AMER3) 1 BB Seguridade (BBSE3) 1 Blau (BLAU3) 1 Braskem (BRKM5) 1 BRF (BRFS3) 1 Caixa Seguridade (CXSE3) 1 Cambuci (CAMB3) 1 CESP (CESP6) 1 CSN Mineração (CMIN3) 1 Embraer (EMBR3) 1 Enauta (ENAT3) 1 Espaço Laser (ESPA3) 1 Eztec (EZTC3) 1 Grazziotin (CGRA4) 1 Grendene (GRND3) 1 Grupo Mateus (GMAT3) 1 Guararapes (GUAR3) 1 Hapvida (HAPV3) 1 Hospital Mater Dei (MATD3) 1 Intelbras (INTB3) 1 It Now Nyse Fang (TECK11) 1 iShares BM&FBovespa Small Cap (SMAL11) 1 JHSF (JHSF3) 1 Klabin (KLBN11) 1 Kleper Weber (KEPL3) 1 Marfrig (MRFG3) 1 Mosaico (MOSI3) 1 Movida (MOVI3) 1 Neogrid (NGRD3) 1 Oi (OIBR3) 1 PagSeguro (PAGS34) 1 Petrobras (PETR3) 1 Raízen (RAIZ4) 1 Randon (RAPT4) 1 Rumo (RAIL3) 1 Sabesp (SBSP3) 1 Santander (SANB11) 1 SBF (SBFG3) 1 Schulz (SHUL4) 1 Simpar (SIMH3) 1 SulAmérica (SULA11) 1 Suzano (SUZB3) 1 Taesa (TAEE11) 1 Telefônica Vivo (VIVT3) 1 Totvs (TOTS3) 1 Unidas (LCAM3) 1 YDUQS (YDUQ3) 1

Veja o ranking das carteiras, por rentabilidade, em julho:

Nome Rentabilidade em julho(%) Desempenho em 2021 (%) Benndorf Research 6,39 18,36 Planner 3,65 10,66 Singulare 1,06 8,37 Ágora Investimentos -1,57 -1,43 Quantitas -1,76 35,95 Santander -2,31 2,93 CM Capital -2,75 5,72 Genial Investimentos -3,69 15,44 Terra Investimentos -3,88 9,01 BB Investimentos -3,94 2,34 Modalmais -4,8 13,8 Toro Investimentos -4,85 1,8 Nova Futura -4,9 6,14 Elite -5,07 -11,5 Necton -5,6 12,9 Guide Investimentos -6 5,5 MyCap -7,66 -6,63%

ÁGORA INVESTIMENTOS

Desempenho em julho: -1,57%

Desempenho no ano: -1,43%

Ações excluídas: C&A e Suzano

Ações incluídas: BTG Pactual, Lojas Renner

Ação Peso (%) Azul (AZUL4) 10 B3 (B3SA3) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Cesp (CESP6) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Usiminas (USIM5) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

BB Investimentos

Desempenho em julho: -3,94%

Desempenho no ano: 2,34%

Ações excluídas: Kepler Weber e Yduqs

Ações incluídas: CSN e JBS

Ação Peso (%) Caixa Seguridade (CXSE3) 10 CSN (CSNA3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rede D'Or (RDOR3) 10 Simpar (SIMH3) 10 Vale (VALE3) 10 Via (VVAR3) 10

Benndorf Research

Desempenho em julho: 6,39%

Desempenho no ano: 18,36%

Ações excluídas: Allied Tecnologia, Banco Inter, Bemobi Tech, Bradespar, ETF TECK11, PetroRio, Sequoia Logística, SLC Agrícola e Vamos

Ações incluídas: BTG Pactual, Gerdau, Hospital Mater Dei, Intelbras, Itaú Unibanco, JBS, Movida, Raízen e Schulz

Ação Peso (%) BTG Pactual (BPAC11) 9 ETF iShares S&P 500 (IVVB11) 9 Gerdau (GGBR4) 10 Hospital Mater Dei (MATD3) 8 Intelbras (INTB3) 11 Itaú Unibanco (ITUB4) 8 JBS (JBSS3) 12 Movida (MOVI3) 9 Raízen (RAIZ4) 12 Schulz (SHUL4) 12

BTG Digital

Desempenho em julho: -3,1%

Desempenho no ano: 5,2%

Ações excluídas: Bradesco e CCR

Ações incluídas: Equatorial e PagSeguro

Ação Peso (%) BR Distribuidora (BRDT3) 10 Equatorial (EQTL3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Oi (OIBR3) 10 PagSeguro (PAGS34) Porto Seguro (PSSA3) 10 Rede D´Or (RDOR3) 10 Vale (VALE3) 10 Weg (WEGE3) 10

CM Capital

Desempenho em julho: -2,75%

Desempenho em 2021: 5,72%

Ações excluídas: Itaú Unibanco, JBS, Locaweb, Petz e SLC Agrícola

Ações incluídas: Banco do Brasil, Equatorial, Iguatemi, Petrobras e Usiminas

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Braskem (BRKM5) 10 BTG Pactual (BPAC11) 15 Equatorial (EQTL3) 10 Iguatemi (IGTA3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 15 Petrobras (PETR4) 10 Usiminas (USIM5) 10 Vale (VALE3) 15 WEG (WEGE3) 15

Elite

Desempenho em julho: -5,07%

Desempenho em 2021: -11,52%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Alupar (ALUP11) 10 B3 (B3SA3) 10 CCR (CCRO3) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Natura (NTCO3) 10 SulAmérica (SULA11) 10 Unidas (LCAM3) 10 Vale (VALE3) 10

Genial Investimentos

Desempenho em julho: -3,69%

Desempenho em 2020: 15,44%

Ações excluídas: Neoernergia, Rumo e Tupy

Ações incluídas: Itaú Unibanco, Lojas Renner e Rede d'or

Ação Peso (%) Bradesco (BBDC4) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Espaço Laser (ESPA3) 10 Grupo Mateus (GMAT3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Mosaico (MOSI3) 10 Neogrid (NGRD3) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Vamos (VAMO3) 10 Weg (WEGE3) 10

Guide

Desempenho em julho: -6,0%

Desempenho em 2021: +5,5%

Ações excluídas: Lojas Renner, Locaweb, PetroRio e Via Varejo

Ações incluídas: Ambipar, Vamos, Meliuz e B2W Digital

Ação Peso (%) BR Advisory Partners (BRBI11) 10 Cambuci (CAMB3) 10 CYRE3 (CYRE3) 10 ETF S&P 500 (IVVB11) 10 Locaweb (LWSA3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Marfrig (MRFG3) 10 PetroRio (PRIO3) 10 Vale (VALE3) 10 Via (VVAR3) 10

Modalmais

Desempenho em julho: -4,80%

Desempenho no ano: 13,80%

Ações excluídas: Braskem, Petrobras, PetroRio, Porto Seguro, Vale, Via Varejo e Vulcabras

Ações incluídas: Bradesco, Hypera, Itaú Unibanco, Itaúsa, JBS, JHS e Porto Seguro.

Ação Peso (%) Bradesco (BBDC4) 10 Hypera (HYPE3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 ETF S&P 500 (IVVB11) 10 JBS (JBSS3) 10 JHS (JHSF3) 10 Marcopolo (POMO4) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 Usiminas (USIM5) 10

MyCap

Desempenho em julho: -7,66%

Desempenho em 2021: -6,63%

Ações excluídas: Log-In Logística Intermodal, Lojas Americanas e Klabin

Ações incluídas: BR Malls, iShares BM&FBovespa Small Cap Fundo de Indice e Ecorodovias

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 BR Malls (BRML3) 10 CSN (CSNA3) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 Locaweb (LWSA3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sequoia Logistica E Transportes (SEQL3) 10 iShares BM&FBovespa Small Cap Fundo de Indice( SMAL11) 10

Necton

Desempenho em julho: -5,60%

Desempenho no ano: 12,90%

Ações excluídas: Aeris, GOL, Hapvida, Multiplan e Raia Drogasil

Ações incluídas: Enauta, Iguatemi, ETF TECK11, Via Varejo e WEG

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 10 Enauta (ENAT3) 10 Iguatemi (IGTA3) 10 Natura (NTCO3) 10 Petz (PETZ3) 10 Santander (SANB11) 10 ETF TECK11 10 Vale (VALE3) 10 Via (VVAR3) 10 WEG (WEGE3) 10

NOVA FUTURA

Desempenho em julho: -4,90

Desempenho no ano: -6,14%

Ação excluída da carteira: CSN, Lojas Renner, Cyrela e Locamérica

Ação incluída na carteira: ETF S&P 500, JBS, Multiplan e Porto Seguro

Ação Peso (%) BTG Pactual (BPAC11) 10 CCR (CCRO3) 10 ETF S&P 500 (IVVB11) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 12,50 JBS (JBSS3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petro Rio (PRIO3) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 Vale (VALE3) 10 Via (VVAR3) 7,50

Planner

Desempenho em julho: 3,65%

Desempenho em 2021: 10,66%

Ações excluídas: Vamos e Telefônica Vivo

Ações incluídas: Petz e Sequoia.

Ações Peso (%) B3 (B3SA3) 10 CSN Mineração (CMIN3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Klabin (KLBN11) 10 Petz (PETZ3) 10 Randon (RAPT4) 10 Sequoia (SEQL3) 10 Taesa (TAEE11) 10 Usiminas (USIM5) 10

Quantitas

Desempenho em julho: -1,76%

Desempenho no ano: 35,95

Ações excluídas: B3

Ações incluídas: Grendene

Ação Peso (%) Ambipar (AMBP3) 15 Blau (BLAU3) 12,5 BTG Pactual (BPAC11) 5 Grazziotin (CGRA4) 5 Grendene (GRND3) 15 Guararapes (GUAR3) 15 Hypera (HYPE3) 17,5 Kepler Weber (KEPL3) 5 Marcopolo (POMO4) 7,5 SBF (SBFG3) 2,5

Santander

Desempenho em julho: -2,31%

Desempenho no ano: +2,93%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 8 Bradesco (BBDC4) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Multiplan (MULT3) 9 Petrobras (PETR3) 10 Petrobras Distribuidora (BRDT3) 10 Rede D' Or (RDOR3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 13

Singulare (Ex-Socopa)

Desempenho em julho: 1,06%

Desempenho no ano: 8,37%

Ação excluída: JBS

Ação incluída: Hapvida

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 BR Malls (BRML3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 CCR (CCRO3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Telefônica Brasil (VIVT3) 10 Vamos (VAMO3) 10 Via (VVAR3) 10

Terra Investimentos

Desempenho em julho: -3,88%

Desempenho no ano: 9,01%

Não houve alterações na carteira no mês

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 BRF Foods ON (BRFS3) 10 Ecorodovias ON (ECOR3) 10 EZTEC (EZTC3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rumo (RAIL3) 10 Vale (VALE3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Toro Investimentos

Desempenho em julho: -4,85%

Desempenho no ano: 1,80%

Ações excluídas da carteira: B3, Banco Inter, BTG Pactual, Klabin, Lojas Marisa, Magazine Luiza, Marfrig e Usiminas

Ações incluídas na carteira: B2W Digital, BR Advisory Partners Participacoes, Embraer, Gerdau, Iguatemi, Itaúsa, Weg e YDUQS

Ação Peso (%) B2W Digital (AMER3) 10 BR Advisory Partners Participacoes (BRBI11) 5 Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3) 10 Embraer (EMBR3) 10 Gerdau (GGBR4) 15 Iguatemi (IGTA3) 5 Itaúsa (ITSA4) 7,5 Petrobras (PETR4) 12,5 WEG (WEGE3) 15 YDUQS Participacoes (YDUQ3) 10