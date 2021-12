As ações mais recomendadas para dezembro por 17 corretoras

Veja o ranking das carteiras, por rentabilidade, em novembro:

Nome Rentabilidade em novembro (em %) Desempenho em 2021

(em %) MyCap 2,19 -19,79 Terra Investimentos 0,53 -9,04 Elite 0,45 -28,3 Ágora Investimentos -0,98 -15,52 Quantitas -2,08 -5,77 BB Investimentos -2,3 -21,3 Planner -2,3 -6,03 Necton -2,41 -8,1 Nova Futura -2,45 0,54 Modalmais -3 0,1 Benndorf Research -3,01 6,08 Santander -3,37 -15,13 Guide Investimentos -3,71 -20,44 Toro Investimentos -5,06 -22,82 CM Capital -5,87 -23,53 Genial Investimentos -6,62 -11,83

Diferentemente das outras corretoras, a Toro e a MyCap leva em consideração o de abertura e fechamento do mês, e não utiliza como referência o preço de fechamento do dia anterior (ou do último dia do mês anterior), pois disponibiliza a carteira aos clientes no primeiro dia útil.

Veja as carteiras recomendadas por 17 corretoras:

Ágora Investimentos

Desempenho em novembro: -0,98%

Desempenho no ano: -15,52%

Não houve alteração na carteira no mês

Ação Peso (em %) Ambev (ABEV3) 10 Cesp (CESP6) 10 Embraer (EMBR3) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Suzano (SUZB3) 10 Vale (VALE3) 10 Vivo (VIVT3) 10 WEG (WEGE3) 10

BB Investimentos

Desempenho em novembro: -2,3%

Desempenho no ano: -21,3%

Ações excluídas: Ambev, Alupar, Embraer, Itaú Unibanco, JBS, RaiaDrogasil e Vale

Ações incluídas: ABC Brasil, Bradesco, Klabin, Multiplan, Neoenergia, Pão de Açúcar e Sabesp

Ação Peso (em %) ABC Brasil (ABCB4) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Multiplan (MULT3) 10 Neoenergia (NEOE3) 10 Pão de Açúcar (PCAR3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Santander (SANB11) 10

Benndorf Research

Desempenho em novembro: -3,01%

Desempenho no ano: 6,08%

Ações excluídas: Ambev, Banco Inter, Bradesco, ETF iShares S&P500, Engie, ETF It Now Nyse Fang, GP Investments, Porto Seguro, RaiaDrogasil

Ações incluídas: Ambipar, Braskem, ETF Ethereum, ETF iShares S&P 500, Hypera Pharma

Ação Peso (em %) Ambipar (AMBP3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Braskem (BRKM5) 10 ETF Ethereum (QETH11) 10 ETF iShares S&P 500 (IVVB11) 10 SBF (SBFG3) 10 Hypera Pharma (HYPE3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Suzano (SUZB3) 10 TC Traders (TRAD3) 10

BTG Digital

Desempenho em novembro: -5,6%

Desempenho no ano: -17,1%

Ações excluídas: Energisa, Porto Seguro, SLC Agrícola e WEG

Ações incluídas: B3, CPFL, Localiza e Suzano

Ação Peso (em %) B3 (B3SA3) 10 Arezzo (ARZZ3) 10 CPFL (CPFE3) 10 Gerdau (GGBR4 ) 10 Iguatemi (IGTI11) 10 Itaú Unibanco (ITUB4 ) 10 Localiza (RENT3) 10 PetroRio (PRIO3) 10 Raízen (RAIZ4) 10 Suzano (SUZB3) 10

CM Capital

Desempenho em novembro: -5,87%

Desempenho em 2021: -23,53%

Ações excluídas: Braskem, Engie, JBS, RaiaDrogasil, Santander, SLC Agrícola e Via

Ações incluídas: Banco do Brasil, Grupo Energisa, Magazine Luiza, Petrobras, Rede D'Or, Suzano e Vale

Ação Peso (em %) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cosan (CSAN3) 10 Energisa (ENGI11) 15 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Petrobras (PETR4) 10

Elite

Desempenho em novembro: 0,45%

Desempenho em 2021: -28,30%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (em %) Alupar (ALUP11) 10 B3 (B3SA3) 10 CCR (CCRO3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Indústrias Romi (ROMI3) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Minerva (BEEF3) 10 Movida (MOVI3) 10 Multiplan (MULT3) 10

Genial Investimentos



Desempenho em novembro: -6,62%

Desempenho em 2021: -11,83%

Ações excluídas: Ambipar, Mosaico, Porto Seguro, Santander e Via

Ações incluídas: Caixa Seguridade, Eneva, Intebras, Jalles Machado e Rede D'Or

Ação Peso (em %) Arezzo (ARZZ3) 10 Caixa Seguridade (CXSE3) 10 Eneva (ENEV3) 10 Intebras (INTB3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Jalles Machado (JALL3) 10 Neogrid (NGRD3) 10 PetroRio (PRIO3) 10 Rede D'Or (RDOR3) 10 Vamos (VAMO3) 10

Guide

Desempenho em novembro: -3,71%

Desempenho em 2021: -20,44%

Ações excluídas: Eletrobras, Itaú Unibanco, Raízen e Soma

Ações incluídas: Bradesco, Copel, Gerdau e IVVB11

Ação Peso (em %) Assaí (ASAI3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Copel (CPLE3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 ETF iShares S&P500 (IVVB11) 10 JBS (JBSS3) 10 Klabin (KLBN11) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vibra Energia (VBBR3) 10 WEG (WEGE3) 10

Modalmais

Desempenho em novembro: -3%

Desempenho no ano: 0,10%

Ações excluídas: 3R Petroleum, Azul, Banco Inter, BB Seguridade, Cogna, Engie, Petrobras, Petz, Porto Seguro e São Martinho

Ações incluídas: Banco do Brasil, Braskem, BTG Pactual, Dexco, Gerdau, Klabin, Suzano, Syn Prop, Usiminas e Vale

Ação Peso (em %) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Braskem (BRKM5) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Duratex (DXCO3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Suzano (SUZB3) 10 Cyrela Commercial Properties (SYNE3) 10 Usiminas (USIM5) 10 Vale (VALE3) 10

MyCap

Desempenho em novembro: 2,19%

Desempenho em 2021: -19,79

Ações excluídas: Petrobras, iShares S&P 500, Telefônica Vivo e Rede D'Or

Ações incluídas: PetroRio, Braskem, Rumo e Klabin

Ação Peso (em %) Banco do Brasil (BBAS3) 10% Braskem (BRKM5) 10% Cosan (CSAN3) 10% Gerdau (GGBR4) 10% Klabin (KLBN11) 10% Neoenergia (NEOE3) 10% PetroRio (PRIO3) 10% Randon (RAPT4) 10% Rumo (RAIL3) 10% WEG (WEGE3) 10%

Necton

Desempenho em novembro: -2,41%

Desempenho no ano: -8,1%

Ações excluídas: Bradesco, CTEEP, Lojas Renner, Fleury, Gerdau, Pão de Açúcar e Santos Brasil

Ações incluídas: EcorRodovias, BOVA11, Magazine Luiza, Natura, Rede D'Or, Simpar e Vale

Ação Peso (em %) EcoRodovias (ECOR3) 10 iShares Ibovespa Fundo de Índice (BOVA11) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Natura (NTCO3) 10 Odontoprev (ODPV3) 10 Petz (PETZ3) 10 Rede D'Or (RDOR3) 10 Simpar (SIMH3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Nova Futura

Desempenho em novembro: -2,45%

Desempenho no ano: 0,54%

Ações excluídas da carteira: Ambev, Carrefour, B3 e Iochpe-Maxion

Ações incluídas na carteira: CCR, Magazine Luiza, Movida e Vale

Ação Peso (em %) Bradesco (BBDC4) 12,5 CCR (CCRO3) 10 JBS (JBSS3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Movida (MOVI3) 10 PetroRio (PRIO3) 7,5 Rumo (RAIL3) 10 S&P500 (IVVB11) 10 Telefônica Vivo (VIVT3) 10 Vale (VALE3) 10

Planner

Desempenho em novembro: -2,30%

Desempenho em 2021: -6,03%

Ações excluídas: Itaú Unibanco, Natura, Odontoprev e Telefônica Vivo

Ações incluídas: Ferbasa, JSL, Santander e Vale

Ações Peso (em %) Copel (CPLE6) 10 Cosan (CSAN3) 10 EZTec (EZTC3) 10 Ferbasa (FESA4) 10 Grendene (GRND3) 10 JSL (JSLG3) 10 Randon (RAPT4) 10 Santander (SANB11) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 Vale (VALE3) 10

Quantitas

Desempenho em novembro: -2,08%

Desempenho no ano: -5,77%

Não houve alteração na carteira

Ação Peso (em %) Ambipar (AMBP3) 12,5 Blau (BLAU3) 10 Grazziotin (CGRA4) 5 Grendene (GRND3) 17,5 Guararapes (GUAR3) 15 Hidrovias do Brasil (HBSA3) 5 Hypera (HYPE3) 20 Lojas Renner (LREN3) 5 Marcopolo (POMO4) 5 SBF (SBFG3) 5

Santander

Desempenho em novembro: -3,37%

Desempenho no ano: -15,13%

Não houve alteração na carteira no mês

Ação Peso (em %) BTG Pactual (BPAC11) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR3) 9 Rede D'Or (RDOR3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10 Vibra Energia (VBBR3) 11 WEG (WEGE3) 10

Terra Investimentos

Desempenho em novembro: 0,53%

Desempenho no ano: -9,04%

Ações excluídas da carteira: Iguatemi

Ações incluídas na carteira: Lojas Renner

Ação Peso (em %) EZTec (EZTC3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Lojas Renner ON (LREN3) 10 Petrobras (PETR4) 10 RaiaDrogasil (RADL3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Ultrapar (UGPA3) 10 Vale (VALE3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Toro Investimentos

Desempenho em novembro: -5,06%

Desempenho no ano: -22,82%

Ações excluídas da carteira: Alphabet, Aura Minerals, Blau Farmacêutica, Gerdau, J.P. Morgan, Klabin, Minerva, SulAmérica

Ações incluídas na carteira: Banco do Brasil, Duratex, Meta, Petrobras, PetroRio, Rumo, Suzano e Usiminas

Ação Peso (em %) Amazon (AMZO34) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Duratex (DXCO3) 10 Meta (FBOK34) 10 McDonald´s (MCDC34) 10 Petrobras (PETR4) 10 PetroRio (PRIO3) 10 Rumo (RAIL3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Usiminas (USIM5) 10

