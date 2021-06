As ações mais recomendadas para junho por 17 corretoras

As da Vale (VALE3) lideram mais uma vez o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês. Os papéis foram citados em 8 das 17 carteiras consultadas pela EXAME Invest. A ação é seguida pelos papéis da B3 (B3) e do Itaú (ITUB4), com sete indicações cada.

Ainda não sabe na ? Aprenda do zero com o curso mais acessível do mercado

As carteiras mensais divulgadas têm a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais igualitária. Os papéis indicados no início de cada mês não podem ser substituídos posteriormente — ou seja, não é permitido que haja trocas nas carteiras ao longo do mês.