As ações mais recomendadas para novembro por 17 corretoras

As carteiras mensais divulgadas têm a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais igualitária.

Veja abaixo as ações mais recomendadas pelas 17 corretoras, bancos e casas de análise:

Ação Recomendações Itaú Unibanco (ITUB4) 8 Petrobras (PETR4) 7 Gerdau (GGBR4) 6 WEG (WEGE3) 5 Ambev (ABEV3) 4 JBS (JBSS3) 4 Lojas Renner (LREN3) 4 Porto Seguro (PSSA3) 4 RaiaDrogasil (RADL3) 4 Vale (VALE3) 4 Vivo (VIVT3) 4 Bradesco (BBDC4) 3 Cosan (CSAN3) 3 Engie (EGIE3) 3 PetroRio (PRIO3) 3 Rede D'or (RDOR3) 3 Santander (SANB11) 3 SLC Agrícola (SLCE3) 3 Alupar (ALUP11) 2 Ambipar (AMBP3) 2 Arezzo (AREZZ3) 2 B3 (B3SA3) 2 Banco Inter (BIDI11) 2 Blau Farmaceutica (BLAU3) 2 Embraer (EMBR3) 2 EZTEC (EZTC3) 2 Grendene (GRND3) 2 Iguatemi (IGTA3) 2 iShares S&P 500 FIC de Fundo de Indice (IVVB11) 2 Itaúsa (ITSA4) 2 Multiplan (MULT3) 2 Petz (PETZ3) 2 Raizen (RAIZ4) 2 Randon (RAPT4) 2 Vamos (VAMO3) 2 Via (VIIA3) 2 3R Petroleum (RRRP3) 1 Alphabet (GOGL34) 1 Amazon (AMZO34) 1 Assai (ASAI3) 1 Aura Minerals (AURA33) 1 Azul (AZUL4) 1 Banco do Brasil (BBAS3) 1 BB Seguridade (BBSE3) 1 BR Distribuidora (BRDT3) 1 Braskem (BRKM5) 1 BTG Pactual (BPAC11) 1 Carrefour (CRFB3) 1 CCR (CCRO3) 1 Cesp (CESP6) 1 Cogna (COGN3) 1 Copel (CPLE6) 1 CTEEP (TRPL4) 1 Eletrobras (ELET6) 1 Energisa (ENGI11) 1 Fleury (FLRY3) 1 GP Investments (GPIV33) 1 Grazziotin (CGRA4) 1 Guararapes (GUAR3) 1 Hidrovias do Brasil (HBSA3) 1 Hypera (HYPE3) 1 Indústrias Romi (ROMI3) 1 Iochpe-Maxion (MYPK3) 1 ETF IT Now Nyse Fang (TECK11) 1 JP Morgan (JPMC34) 1 Klabin (KLBN11) 1 Magazine Luiza (MGLU3) 1 Marcopolo (POMO4) 1 MC Donald´s (MCDC34) 1 Metalúrgica Gerdau (GOAU4) 1 Minerva (BEEF3) 1 Mosaico (MOSI3) 1 Movida (MOVI3) 1 Natura (NTCO3) 1 Neoenergia (NEOE3) 1 Neogrid (NGRD3) 1 Odontoprev (ODPV3) 1 Pão de Açúcar (PCAR3) 1 Petrobras (PETR3) 1 Rumo (RAIL3) 1 Sabesp (SBSP3) 1 Santos Brasil (STBP3) 1 São Martinho (SMTO3) 1 SBF (SBFG3) 1 Soma (SOMA3) 1 SulAmérica (SULA11) 1 Suzano (SUZB3) 1 Totvs (TOTS3) 1 Ultrapar (UGPA3) 1 Via Varejo (VVAR3) 1

Veja o ranking das carteiras, por rentabilidade, em outubro:

Nome Rentabilidade em setembro (%) Desempenho em 2021 (%) Nova Futura -1,18 3,07 Modalmais -5,2 3,1 BB Investimentos -6,02 -19,5 Toro Investimentos -6,24 -18,71 Terra Investimentos -6,71 -9,57 Santander -6,96 -14,42 MyCap -7,12 -21,25 Elite -7,14 -28,62 Guide Investimentos -8,69 -16,14 Planner -8,7 -3,82 Necton -8,9 -5,8 CM Capital -9,29 -14,49 Benndorf Research -9,95 10,63 Genial Investimentos -11,88 -5,23 Quantitas -13,37 8,02

Veja as carteiras recomendadas por 17 corretoras:

ÁGORA

Desempenho em outubro: %

Desempenho no ano: %

Ações excluídas: B3 e BTG

Ação incluída: Suzano e Vivo

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 10 Cesp (CESP6) 10 Embraer (EMBR3) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Suzano (SUZB5) 10 Vale (VALE3) 10 Vivo (VIVT3) 10 WEG (WEGE3) 10

BB INVESTIMENTOS

Desempenho em outubro: -6,02%

Desempenho no ano: -19,5%

Ações excluídas: CTEEP, Hypera, Pague Menos, Rede D´Or e Sabesp

Ações incluídas: Ambev, Alupar, Gerdau, Raia Drogasil e Vale

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 10 Alupar (ALUP11) 10 Embraer (EMBR3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Itau Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Petrobras (PETR4) % 10 RaiaDrogasil (RADL3) 10 Santander (SANB11) 10 Vale (VALE3) 10

Benndorf Research

Desempenho em outubro: -9,95%

Desempenho no ano: 10,63%

Ações excluídas: Assai, BrasilAgro, Camil Alimentos, Companhia Paranaense de Energia, Eneva, Ferbasa, Iochpe-Maxion, Itaúsa, Vulcabras e Weg

Ações incluídas: Ambev, Banco Inter, Bradesco, Engie, ETF iShares S&P500, ETF IT Now Nyse Fang, GP Investments, Petrobras, Porto Seguro e Raia Drogasil

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 10 Banco Inter (BIDI11) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Engie (EGIE3) 10 ETF iShares S&P 500 (IVVB11) 10 ETF IT Now Nyse Fang (TECK11) 10 GP Investments (GPIV33) 10 Petrobras (PETR4) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 RaiaDrogasil (RADL3) 10

BTG Digital

Desempenho em outubro: -8,9%

Desempenho no ano: -12,2%

Ações excluídas: Assaí, Bradesco, Rede D´Or e Vamos

Ações incluídas: Arezzo, Energisa, Iguatemi e Itaú Unibanco

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 Energisa (ENGI11) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Iguatemi (IGTA3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 PetroRio (PRIO3) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 Raízen (RAIZ4) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 Weg (WEGE3) 10

CM Capital

Desempenho em outubro: -9,29%

Desempenho em 2021: -14,49%

Ações excluídas: Brasil Agro, Equatorial, Magazine Luiza, Natura, Totvs, Usiminas e Vale

Ações incluídas: Braskem, Engie, JBS, RaiaDrogasil, Santander, SLC Agrícola e Via

Ação Peso (%) Braskem (BRKM5) 10 Cosan (CSAN3) 10 Engie (EGIE3) 15 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 RaiaDrogasil (RADL3) 10 Santander (SANB11) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 Via (VIIA3) 10 Weg (WEGE3) 10

Elite

Desempenho em outubro: -7,14%

Desempenho em 2021: -28,62%

Ação excluída: Natura

Ação incluída: Minerva

Ação Peso (%) Alupar (ALUP11) 10 B3 (B3SA3) 10 CCR (CCRO3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Indústrias Romi (ROMI3) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Minerva (BEEF3) 10 Movida (MOVI3) 10 Multiplan (MULT3) 10

Genial

Desempenho em outubro: -11,88%

Desempenho em 2021: -5,23%

Não houve alterações na carteira no mês

Ação Peso (%) Ambipar (AMBP3) 10 Arezzo (ARZZ3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Mosaico (MOSI3) 10 Neogrid (NGRD3) 10 Petro Rio (PRIO3) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 Santander (SANB11) 10 Vamos (VAMO3) 10 Via (VIIA3) 10

Guide

Desempenho em outubro: -8,69%

Desempenho em 2021: -16,14%

Ações excluídas: Sabesp e Weg

Ações incluídas: Raízen e Soma

Ação Peso (%) Assaí (ASAI3) 10 Eletrobras (ELET6) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Klabin (KLBN11) 10 Petrobras (PETR4) 10 Raízen (RAIZ4) 10 Rede D´Or (RDOR3) 10 Soma (SOMA3) 10 Vamos (VAMO3) 10

Modalmais

Desempenho em outubro: -5,2%

Desempenho no ano: 3,10%

Ações excluídas: Bradesco, Camil, Cosan, Energias BR, Itaú Unibanco, Gerdau, IVVB11, Suzano e Vale

Ações incluídas: 3R Petroleum, Banco Inter, BB Seguridade, Cogna, Engie, Petrobras, Petz, Porto Seguro e São Martinho

Ação Peso (%) 3R Petroleum (RRRP3) 10 Azul (AZUL4) 10 Banco Inter (BIDI11) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 Cogna (COGN3) 10 Engie (EGIE3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Petz (PETZ3) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 São Martinho (SMTO3) 10

MyCap

Desempenho em outubro: -7,12%

Desempenho em 2021: %

Ações excluídas: Camil, iShares Small Cap e Magazine Luiza

Ações incluídas: Randon, iShares S&P 500 e Neoenergia

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10% Cosan (CSAN3) 10% Gerdau (GGBR4) 10% iShares S&P 500 (IVVB11) 10% Magazine Luiza (MGLU3) 10% Neoenergia (NEOE3) 10% Petrobras (PETR4) 10% Randon (RAPT4) 10% Rede D'or (RDOR3) 10% Vivo (VIVT3) 10% Weg (WEGE3) 10%

Necton

Desempenho em outubro: -8,90%

Desempenho no ano: -5,8%

Ações excluídas: B2W Digital, BB Seguridade, Cosan, Equatorial, Hypera, Natura e Sinqia

Ações incluídas: CTEEP, Fleury, Lojas Renner, Odontoprev, Pão de Açúcar, Santos Brasil e Weg

Ação Peso (%) Bradesco (BBDC4) 10 CTEEP (TRPL4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Fleury (FLRY3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Odontoprev (ODPV3) 10 Pão de Açúcar (PCAR3) 10 Petz (PETZ3) 10 Santos Brasil (STBP3) 10 Weg (WEG3) 10

Nova Futura

Desempenho em outubro: -1,18%

Desempenho no ano: 3,07%

Ações excluídas da carteira: Fleury, Itaú Unibanco e Porto Seguro

Ações incluídas na carteira: Bradesco, Carrefour e Vivo

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 10% B3 (B3SA3) 7,50% Bradesco (BBDC4) 12% Carrefour (CRFB3) 9% ETF do S&P 500 (IVVB11) 17,50% Iochpe-Maxion (MYPK3) 7,5 JBS (JBSS3) 10 PetroRio (PRIO3) 7,50% Rumo (RAIL3) 9 Vivo (VIVT3) 10

Planner

Desempenho em outubro: -8,7%

Desempenho em 2021: -3,82%

Ações excluídas: BB Seguridade, CSN, Pague Menos, São Martinho e Usiminas

Ações incluídas: Copel, Cosan, Natura, Odontoprev e Vivo

Ações Peso (%) Copel (CPLE6) 10 Cosan (CSAN3) 10 Eztec (EZTC3) 10 Grendene (GRND3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Natura (NTCO3) 10 Odontoprev (ODPV3) 10 Randon (RAPT4) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 Vivo (VIVT3) 10

Quantitas

Desempenho em outubro: -13,37%

Desempenho no ano: 8,02%

Ação excluída: Kepler Weber

Ação incluída: Lojas Renner

Ação Peso (%) Ambipar (AMBP3) 10 Blau (BLAU3) 7,5 Grazziotin (CGRA4) 5 Grendene (GRND3) 17,5 Guararapes (GUAR3) 15 Hidrovias do Brasil (HBSA3) 5 Hypera (HYPE3) 20 Lojas Renner (LREN3) 5 Marcopolo (POMO4) 12,5 SBF (SBFG3) 2,5

Santander

Desempenho em outubro: -6,96%

Desempenho no ano: -14,42%

Não houve alterações na carteira no mês

Ação Peso (%) BR Distribuidora (BRDT3) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Multiplan (MULT3) 9 Petrobras (PETR3) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 SUZB3 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 11 WEG (WEGE3) 10

Terra Investimentos

Desempenho em outubro: -6,71%

Desempenho no ano: -9,57%

Ações excluídas: B3 e Rumo

Ações incluídas: Sabesp e Raia Drogasil

Ação Peso (%) EZTEC (EZTC3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Iguatemi ON (IGTA3) 10 Itau Unibanco (ITUB4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Raia Drogasil (RADL3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Ultrapar ON (UGPA3) 10 Vale (VALE3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Toro Investimentos

Desempenho em outubro: -6,24%

Desempenho no ano: -18,71%

Ações excluídas da carteira: Banco do Brasil, BB Seguridade, CCR, Eneva, Suzano, Totvs, Ultrapar e Via

Ações incluídas na carteira: Alphabet, Amazon, Aura Minerals, Blau, JP Morgan, Klabin, Mc Donald´s, Minerva e Sulamerica

Ação Peso (%) Alphabet (GOGL34) 10 Amazon (AMZO34) 10 Aura Minerals (AURA33) 10 Blau Farmaceutica (BLAU3) 10 Gerdau (GOAU4) 10 JP Morgan (JPMC34) 10 Klabin (KLBN3) 10 Mc Donald´s (MCDC34) 10 Minerva (BEEF3) 10 Sulamerica (SULA11) 10

