As ações mais recomendadas para outubro por 17 corretoras

As do Itaú Unibanco (ITUB4) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de outubro. Os papéis foram citados em 9 das 17 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Os papéis da WEG (WEGE3) receberam 7 indicações e estão logo atrás do Itaú. No terceiro lugar, com 6 indicações cada, estão os papéis da Gerdau (GGBR4).

As carteiras mensais divulgadas têm a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais igualitária.

Veja abaixo as ações mais recomendadas pelas 17 corretoras, bancos e casas de análise:

Ação Recomendações Itaú Unibanco (ITUB4) 9 WEG (WEGE3) 7 Gerdau (GGBR4) 6 Petrobras (PETR4) 5 Rede D'or (RDOR3) 5 Vale (VALE3) 5 B3 (B3SA3) 4 Cosan (CSAN3) 4 Assai (ASAI3) 3 BB Seguridade (BBSE3) 3 Bradesco (BBDC4) 3 Camil (CAML3) 3 Hypera (HYPE3) 3 Itaúsa (ITSA4) 3 JBS (JBSS3) 3 Natura (NTCO3) 3 PetroRio (PRIO3) 3 Porto Seguro (PSSA3) 3 Suzano (SUZB3) 3 Totvs (TOTS3) 3 Vamos (VAMO3) 3 Ambev (ABEV3) 2 Ambipar (AMBP3) 2 Banco do Brasil (BBAS3) 2 BrasilAgro (AGRO3) 2 BTG Pactual (BPAC11) 2 CCR (CCRO3) 2 Embraer (EMBR3) 2 Eneva (ENEV3) 2 Equatorial (EQTL3) 2 EZTEC (EZTC3) 2 Grendene (GRND3) 2 Iochpe-Maxion (MYPK3) 2 Lojas Renner (LREN3) 2 Magazine Luiza (MGLU3) 2 Multiplan (MULT3) 2 Pague Menos (PGMN3) 2 Rumo (RAIL3) 2 Sabesp (SBSP3) 2 Santander (SANB11) 2 iShares S&P 500 FIC de Fundo de Indice (IVVB11) 2 SLC Agrícola (SLCE3) 2 Ultrapar (UGPA3) 2 Usiminas (USIM5) 2 Via (VIIA3) 2 Alupar (ALUP11) 1 Arezzo (AREZZ3) 1 Azul (AZUL4) 1 B2W Digital (AMER3) 1 Blau Farmaceutica (BLAU3) 1 BR Distribuidora (BRDT3) 1 Cesp (CESP6) 1 Companhia Paranaense de Energia (CPLE6) 1 CSN Mineração (CMIN3) 1 CTEEP (TRPL4) 1 Eletrobras (ELET6) 1 Energias BR (ENBR3) 1 Ferbasa (FESA4) 1 Fleury (FLRY3) 1 Grazziotin (CGRA4) 1 Guararapes (GUAR3) 1 Hidrovias do Brasil (HBSA3) 1 Iguatemi (IGTA3) 1 Indústrias Romi (ROMI3) 1 iShares BM&FBovespa Small Cap Fundo de Indice (SMAL11) 1 Kepler Weber (KEPL3) 1 Klabin (KLBN11) 1 Marcopolo (POMO4) 1 Metalúrgica Gerdau (GOAU4) 1 Mosaico (MOSI3) 1 Movida (MOVI3) 1 Neogrid (NGRD3 1 Petrobras (PETR3) 1 Petz (PETZ3) 1 Raizen (RAIZ4) 1 Randon (RAPT4) 1 SBF (SBFG3) 1 São Martinho (SMTO3) 1 Sinqia (SQIA3) 1 Via Varejo (VVAR3) 1 Vivo (VIVT3) 1 Vulcabras (VULC3) 1

Veja o ranking das carteiras, por rentabilidade, em setembro:

Nome Rentabilidade em setembro (%) Desempenho em 2021 (%) Benndorf Research 3,32 20,94 Nova Futura 0,3 4,24 Planner -1,32 5,32 MyCap -1,7 -19,14 BB Investimentos -3,11 -14,4 Modalmais -4,2 8,23 Genial Investimentos -4,24 7,55 Toro Investimentos -4,38 -2,55 Ágora Investimentos -4,53 -11,68% Necton -4,60 3,4 Terra Investimentos -5,86 -2,86 Guide Investimentos -5,9 -7,5 CM Capital -7,59 -5,64 Elite -8,79 -23,13 Santander -8,80 -8,02 Quantitas -10,36 24,69

Veja as carteiras recomendadas por 17 corretoras:

Ágora Investimentos

Desempenho em setembro: -4,53%

Desempenho no ano: -11,68%

Ação excluída: Azul

Ação incluída: Embraer

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 10 B3 (B3SA3) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Cesp (CESP6) 10 Embraer (EMBR3) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

BB Investimentos

Desempenho em setembro: -3,11%

Desempenho no ano: -14,4%

Ações excluídas: BTG Pactual, Copasa, Magazine Luiza e Vale

Ações incluídas: CTEEP, Hypera, Sabesp e Santander

Ação Peso (%) CTEEP (TRPL4) 10 Embraer (EMBR3) 10 Hypera (HYPE3) 10 Itau Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Pague Menos (PGMN3) 10 Petrobras (PETR4) % 10 Rede D'Or (RDOR3) 10 Santander (SANB11) 10 Sabesp (SBSP3) 10

Benndorf Research

Desempenho em setembro: 3,32%

Desempenho no ano: 20,94%

Ações excluídas: Ambev, Banco Modal, Fertilizantes Heringer, Marfrig, Raia Drogasil, Santander, QETH11 e Vivara

Ações incluídas: Assai, Companhia Paranaense de Energia, Eneva, Ferbasa, Iochpe-Maxion, Itaúsa, Vulcabras e Weg

Ação Peso (%) Assai (ASAI3) 10 BrasilAgro (AGRO3) 10 Camil Alimentos (CAML3) 10 Companhia Paranaense de Energia (CPLE6) 10 Eneva (ENEV3) 10 Ferbasa (FESA4) 10 Iochpe-Maxion (MYPK3) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 Vulcabras (VULC3) 10 Weg (WEGE3) 10

BTG Digital

Desempenho em setembro: -7,6%

Desempenho no ano: -3,6%

Ações excluídas: B3, Cyrela, Magazine Luiza, PagSeguro, Vale

Ações incluídas: Assaí, Bradesco, PetroRio, Raízen e SLC Agrícola

Ação Peso (%) Assaí (ASAI3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Gerdau (GGBR4) 10 PetroRio (PRIO3) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 Raízen (RAIZ4) 10 Rede D´Or (RDOR3) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 Vamos (VAMO3) 10 Weg (WEGE3) 10

CM Capital

Desempenho em setembro: -7,59%

Desempenho em 2021: -5,64%

Ações excluídas: BTG Pactual, Duratex, Marfrig e Petrobras Distribuidora

Ações incluídas: Brasil Agro, Cosan, Itaú Unibanco e Totvs

Ação Peso (%) Brasil Agro (AGRO3) 10 Cosan (CSAN3) 10 Equatorial (EQTL3) 15 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Natura (NTCO3) 15 Totvs (TOTS3) 10 Usiminas (USIM5) 10 Vale (VALE3) 15 Weg (WEGE3) 15

Elite

Desempenho em setembro: -8,79%

Desempenho em 2021: -23,13%

Ações excluídas: Itaú Unibanco, Sulamérica e Vale

Ações incluídas: Gerdau, Itaúsa e Indústrias Romi

Ação Peso (%) Alupar (ALUP11) 10 B3 (B3SA3) 10 CCR (CCRO3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Indústrias Romi (ROMI3) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Movida (MOVI3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Natura (NTCO3) 10

Genial Investimentos

Desempenho em setembro: -4,24%

Desempenho em 2021: 7,55%

Ações excluídas: Espaço Laser, Moura Dubeux, Vulcabras e Weg

Ações incluídas: Ambipar, Arezzo, Porto Seguro e Santander

Ação Peso (%) Ambipar (AMBP3) 10 Arezzo (ARZZ3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Mosaico (MOSI3) 10 Neogrid (NGRD3) 10 Petro Rio (PRIO3) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 Santander (SANB11) 10 Vamos (VAMO3) 10 Via (VIIA3) 10

Guide

Desempenho em setembro: -5,9%

Desempenho em 2021: -7,5%

Ações excluídas: Americanas, BR Partners, Dasa, Marfrig, Soma e Vale

Ações incluídas: Assaí, Eletrobras, JBS, Rede D´Or, Sabesp e Weg

Ação Peso (%) Assaí (ASAI3) 10 Eletrobras (ELET6) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Klabin (KLBN11) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rede D´Or (RDOR3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Vamos (VAMO3) 10 Weg (WEGE3) 10

Modalmais

Desempenho em setembro: -4,2%

Desempenho no ano: 8,23%

Ações excluídas: Hypera, Itaúsa, JBS, JHSF, Marcopolo, Porto Seguro e Usiminas

Ações incluídas: Azul, Camil, Cosan, Energias BR, Gerdau, Suzano e Vale

Ação Peso (%) Azul (AZUL4) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Camil (CAML3) 10 Cosan (CSAN3) 10 Energia BR (ENBR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Gerdau (GGBR4) 10 IVVB11 10 Suzano (SUZB3) 10 Vale (VALE3) 10

Mycap

Desempenho em setembro: -1,7%

Desempenho em 2021: -19,14%

Ações excluídas: Alupar, CSN, Ecorodovias, Itaúsa e PetroRio

Ações incluídas: Banco do Brasil, Camil, Gerdau, Petrobras e Vivo

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10% Camil (CAML3) 10% Cosan (CSAN3) 10% Gerdau (GGBR4) 10% iShares BM&FBovespa Small Cap Fundo de Indice (SMAL11) 10% Magazine Luiza (MGLU3) 10% Petrobras (PETR4) 10% Rede D'or (RDOR3) 10% Vivo (VIVT3) 10% Weg (WEGE3) 10%

Necton

Desempenho em setembro: -4,60%

Desempenho no ano: 3,4%

Ações excluídas: Blau Farmacêutica, Lojas Renner, Marfrig e Movida

Ações incluídas: Cosan, Gerdau, Hypera e Petz

Ação Peso (%) B2W Digital (AMER3) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Cosan (CSAN3) 10 Equatorial (EQTL3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Hypera (HYPE3) 10 Natura (NTCO3) 10 Petz (PETZ3) 10 Sinqia (SQIA3) 10

Nova Futura

Desempenho em setembro: 0,3%

Desempenho no ano: 4,24%

Ações excluídas da carteira: Apple, CCR e Suzano

Ações incluídas na carteira: Ambev, Rumo e Iochpe-Maxion

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 10% B3 (B3SA3) 10% ETF do S&P 500 (IVVB11) 15% Fleury (FLRY3) 10% Iochpe-Maxion (MYPK3) 10 Itaú (ITUB4) 11 JBS (JBSS3) 7,50% PetroRio (PRIO3) 7,50% Porto Seguro (PSSA3) 10% Rumo (RAIL3) 9

Planner

Desempenho em setembro: -1,32%

Desempenho em 2021: 5,32

Ações excluídas: JBS, Klabin e M.Dias Branco

Ações incluídas: EZtec, SLC Agrícola e São Martinho

Ações Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 10 CSN Mineracao (CMIN3) 10 Eztec 10 Grendene (GRND3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Pague Menos (PGMN3) 10 Randon (RAPT4) 10 São Martinho (SMTO3) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 Usiminas (USIM5) 10

Quantitas

Desempenho em setembro: -10,36%

Desempenho no ano: 24,69%

Ação excluída: BTG Pactual

Ação incluída: Hidrovias do Brasil

Ação Peso (%) Ambipar (AMBP3) 10 Blau (BLAU3) 7,5 Grazziotin (CGRA4) 5 Grendene (GRND3) 17,5 Guararapes (GUAR3) 15 Hidrovias do Brasil (HBSA3) 5 Hypera (HYPE3) 20 Kepler Weber (KEPL3) 5 Marcopolo (POMO4) 12,5 SBF (SBFG3) 2,5

Santander

Desempenho em setembro: -8,80%

Desempenho no ano: -8,02%

Ações excluídas: B3

Ações incluídas: Weg

Ação Peso (%) BR Distribuidora (BRDT3) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Multiplan (MULT3) 9 Petrobras (PETR3) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 SUZB3 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 11 WEG (WEGE3) 10

Terra Investimentos

Desempenho em setembro: -5,86%

Desempenho no ano: -2,86%

Ações excluídas: BRF e Ecorodovias

Ações incluídas: Ultrapar e Iguatemi

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 EZTEC (EZTC3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Iguatemi ON (IGTA3) 10 Itau unibanco (ITUB4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rumo (RAIL3) 10 Ultrapar ON (UGPA3) 10 Vale (VALE3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Toro Investimentos

Desempenho em agosto: -4,38

Desempenho no ano: -2,55%

Ações excluídas da carteira: Banco Inter, Blau, BR Partners, BTG, Mosaico, MRV, PetroRio, Tupy e YDUQS

Ações incluídas na carteira: Banco do Brasil, BB Seguridade, Eneva, Gerdau, Marisa, Suzano, Totvs, Ultrapar e Via