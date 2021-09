As ações mais recomendadas para setembro por 17 corretoras

As do Itaú Unibanco (ITUB4) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de setembro. Os papéis foram citados em 9 das 17 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

É a primeira vez em 2021 que o papel da Vale (VALE3) não aparece na liderança das recomendações de um mês. Em agosto, a forte queda nas cotações do minério de ferro, da ordem de 25% na China, derrubou a cotação da mineradora em 9,3%. A razão para a qqueda: medidas de contenção da demanda por aço por parte do governo chinês.

Ainda assim, os papéis da Vale (VALE3) receberam 8 indicações e estão logo atrás do número do Itaú. No terceiro lugar, com 6 indicações cada, estão os papéis da B3 (B3SA3) e do BTG Pactual (BPAC11).

As carteiras mensais divulgadas têm a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais igualitária.