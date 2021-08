As ações que pagam dividendos mais indicadas para agosto

As da Telefônica Vivo (VIVT3) foram as ações mais recomendadas pelas corretoras para o mês de agosto entre as boas pagadoras de . Os papéis da companhia foram indicados por sete das 11 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a Telefônica Vivo, os analistas destacaram o longo histórico de pagamentos de dividendos. Eles disseram que apesar da desaceleração econômica causada pela pandemia, o impacto no resultado da companhia foi limitado devido à importância cada vez maior do setor em que a empresa atua, principalmente pelo isolamento social e ao seu modelo de negócio resiliente. Além disso, os analistas destacaram que a condução do negócio vem mostrando resultado positivo à espera dos leilões das redes de 5G pela Anatel.