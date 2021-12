As ações que pagam dividendos mais indicadas para dezembro

As da Telefônica Vivo (VIVT3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de dezembro. Os papéis foram citados em 7 das 11 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Segundo os analistas, os últimos resultados da Telefônica Brasil vieram em linha com as expectativas de consenso e mostraram tendências semelhantes ao longo do ano. Mostraram também impulso contínuo no segmento de fibra, com 310 mil adições líquidas, levando a uma base total de assinantes de 4,36 milhões.

De acordo com os analistas da Ágora, o ativo VIVT3 está descontado, negociando com um múltiplo que representa um desconto em torno de 20% em relação à sua média de cinco anos. “A Telefônica Brasil é uma empresa que paga bons e estamos mais otimistas com o caso de investimento.”

Os papéis da Itaúsa (ITSA4) receberam 6 indicações, ocupando o segundo lugar. No terceiro lugar, com 4 indicações cada, estão os papéis da Taesa (TAEE11).

Sobre a Itaúsa, os analistas disseram que a companhia pode ser uma boa alternativa ao Itaú, tendo uma grande exposição ao banco, ao mesmo tempo em que está se diversificando cada vez mais, o que pode ser feito com a venda de participações em empresas de serviços financeiros ou com a exploração de outros segmentos.