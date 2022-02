As ações que pagam dividendos mais indicadas para fevereiro

As da Telefônica Vivo (VIVT3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de fevereiro como pagadoras de . Os papéis foram citados em 6 das 9 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Os analistas afirmam que últimos resultados da Telefônica Brasil vieram em linha com as expectativas de consenso e mostraram tendências semelhantes ao longo do ano. Além disso, os resultados apresentados pela empresa apontam um impulso contínuo no segmento de fibra ótica (FTTH), levando a uma base total de assinantes de 4,36 milhões.

“Notamos que o ativo VIVT3 está descontado, negociando com um múltiplo que representa um desconto em torno de 20% em relação à sua média de cinco anos. A Telefônica Brasil é uma empresa que paga bons dividendos e estamos mais otimistas com o caso de investimento”, disse a Ágora, em relatório publicado.

Os papéis da Vibra (VBBR3) e Itaúsa (ITSA4) receberam 4 indicações, ocupando o segundo lugar. Com três indicações estão Vale (VALE3), Taesa (TAEE11) e Gerdau (GGBR4), com 3 indicações, cada uma. Veja ranking abaixo: