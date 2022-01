As ações que pagam dividendos mais indicadas para janeiro

Além disso, a versão atual da reforma tributária deve impactar positivamente a Itaúsa, uma vez que o fim dos juros sobre o capital próprio do Itaú deve reduzir o pagamento de PIS/Cofins, que representam despesas de R$ 300-500 milhões ao ano, e são da holding a maior despesa, após despesas pessoais. Além disso, as menores alíquotas de imposto de renda gerariam maiores resultados para as investidas.

Em relação à Telefônica Vivo, a companhia apresenta um excelente perfil risco-retorno e, nos preços atuais, uma oportunidade atrativa de investimento, devido à sua sólida geração de caixa e pagamento de aos acionistas. Tudo isso é sustentado por sua sólida rede de cobertura no Brasil, posicionamento premium entre os clientes de serviços móveis (predominância de pós-pago), por seus recentes investimentos em fibra ótica e pelas novas iniciativas digitais.

Além disso, como esperado pelo mercado, o consórcio composto pela Telefônica Brasil, TIM Brasil e América Movil fez uma oferta vencedora para a divisão de wireless da Oi por R$ 16,5 bilhões. Os analistas do Santander acreditam na criação de valor significativa com esse movimento de consolidação no mercado, e a repartição dos ativos entre as partes compradoras como altamente estratégica, uma vez que reduz os riscos regulatórios e de aprovações antitruste.

A Taesa (TAEE11) foi a terceira mais indicada. O segmento de transmissão de energia elétrica não depende da demanda por energia, uma vez que suas receitas são pré-estabelecidas, com reajustes por inflação. Além disso, a companhia não tem dívida atrelada ao dólar. Dessa maneira, a empresa pode investir em novos projetos e ainda assim seguir com payout elevado, levando a um dividend yield na casa dos 8,5% em 2022. “Portanto, em função destas caraterísticas, vemos a Taesa como um nome mais resiliente para períodos mais volatéis no mercado”, disseram os analistas da Ágora.

As carteiras mensais divulgadas têm a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais igualitária.

Veja abaixo as ações mais recomendadas pelas 10 corretoras, bancos e casas de análise:

Ação Recomendação Itaúsa (ITSA4) 5 Telefônica Vivo (VIVT3) 5 Taesa (TAEE11) 3 BB Seguridade (BBSE3) 2 Transmissão Paulista (TRPL4) 2 Vale (VALE3) 2 Banco do Brasil (BBAS3) 2 Vibra (VBBR3) 2 Engie (EGIE3) 2 Santander (SANB11) 2 Gerdau (GGBR4) 2 B3 (B3SA3) 2 Banco ABC (ABCB4) 1 Gerdau Metalúrgica (GOAU4) 1 Multiplan (MULT3) 1 Santos Brasil (STBP3) 1 Bradesco (BBDC4) 1 Petrobras (PETR4) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1 TIM (TIMS3) 1 Alupar (ALUP11) 1 Aura Minerals (AURA33) 1 Cesp (CESP6) 1 Unipar (UNIP6) 1 CSN (CSNA3) 1 EDP Brasil (ENBR3) 1 Getnet (GETT11) 1 Grupo Ultra (UGPA3) 1 Bradespar (BRAP4) 1 CSMG3) 1 Cyrela (CYRE3) 1

Ágora Investimentos

Ação Peso (%) Banco ABC (ABCB4) 20 Gerdau Metalúrgica (GOAU4) 20 Multiplan (MULT3) 20 Santos Brasil (STBP3) 20 Taesa (TAEE11) 20

Elite

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Guide Investimentos

Ação Peso (%) Bradesco (BBDC4) 20 Petrobras (PETR4) 20 Porto Seguro (PSSA3) 20 TIM (TIMS3) 20 Vale (VALE3) 20

Genial

Ação Peso (%) Alupar (ALUP11) 20 Aura Minerals (AURA33) 20 Cesp (CESP6) 20 Unipar (UNIP6) 20 Vale (VALE3) 20

Modalmais

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vibra (VBBR3) 20

Mycap

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 CSN (CSNA3) 20 Engie (EGIE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Nova Futura

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 20 CTEEP (TRPL4) 20 Cyrela (CYRE3) 20 Gerdau (GGBR4) 20 Vivo Telefônica (VIVT3) 20

Planner

Ação Peso (%) EDP Brasil (ENBR3) 20 Getnet (GETT11) 20 Grupo Ultra (UGPA3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Santander (SANB11) 20

Santander

Ação Peso (%) Alupar (ALUP11) 20 Gerdau (GGBR4) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vibra Energia (VBBR3) 20

Terra