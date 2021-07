As ações que pagam dividendos mais indicadas para julho

As da Itaúsa (ITSA4), Vale (VALE3), BB Seguridade (BBSE3) e Telefônica (VIVT3) foram as ações mais recomendadas pelas corretoras para o mês de julho entre as boas pagadoras de . Os papéis da companhia foram indicados por cinco das 12 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

No caso da Telefônica Vivo, são consideradas tanto as ações preferenciais VIVT4 como as ordinárias VIVT3. Vale lembrar que desde o final do ano passado, as ações preferenciais deixaram de ser negociadas. Por isso, apesar dos analistas indicaram a VIVT4, a EXAME Invest considera estas indicações como VIVT3. Veja abaixo: