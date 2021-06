As ações que pagam dividendos mais indicadas para junho

As da Telefônica Vivo (VIVT3) lideraram as recomendações de bancos corretoras para junho entre as boas pagadoras de . Os papéis da companhia foram indicados por seis das 12 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

O total considera tanto as ações preferenciais VIVT4 como as ordinárias VIVT3. Entretanto, desde o final do ano passado, as ações preferenciais deixaram de ser negociadas. Por isso, apesar de os analistas indicarem a VIVT4, a EXAME Invest considera estas indicações como VIVT3.

Aprenda a sabendo identificar sozinho as melhores oportunidades. Veja como

Outro destaque foram as ações da Itaúsa (ITSA4), da Taesa (TAEE11) e da Vale (VALE3). Os papéis das companhias foram indicados em cinco das 12 carteiras consultadas.