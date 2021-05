As ações que pagam dividendos mais indicadas para maio

As da Telefônica Vivo (VIVT3) lideram as recomendações de corretoras para maio entre as boas pagadoras de . Os papéis da companhia foram indicados por seis das 11 carteiras consultadas pela EXAME Invest. O total considera tanto as ações preferenciais VIVT4 e as ordinárias VIVT3. Entretanto, desde o final do ano passado, as ações preferenciais deixaram de ser negociadas. Por isso, apesar dos analistas indicaram a VIVT4, a EXAME Invest considera estas indicações como VIVT3.

Outro destaque foram as ações da Itaúsa (ITSA4), Taesa (TAEE11) e Petrobras Distribuidora (BRDT3). Os papéis das companhias foram indicados em cinco das 12 carteiras consultadas.

Sobre a Telefônica, os analistas destacaram que a companhia apresenta um robusto e consistente fluxo de caixa e tem um longo histórico de pagamento de dividendos. “Mesmo sendo impactada negativamente com a desaceleração econômica na pandemia, o impacto nos resultados da companhia foi limitado, devido à importância cada vez maior do setor onde atua, principalmente neste difícil momento de isolamento social e ao seu modelo de negócios resiliente”, disseram os analistas da Elite .