As ações que pagam dividendos mais indicadas para novembro

As ações da Taesa (TAEE11) e Itaúsa (ITSA4) aparecem na sequência indicadas por cinco corretoras. No ranking ainda aparecem as ações da Vibra Energia (VBBR3), BB Seguridade (BBSE3) e Isa CTEEP (TRPL4), com três indicações cada uma.

Veja ranking abaixo:

Ação Recomendação Telefônica Vivo (VIVT3) 6 Taesa (TAEE11) 5 Itaúsa (ITSA4) 5 Vibra Energia (VBBR3) 3 BB Seguridade (BBSE3) 3 Isa CTEEP (TRPL4) 3 Banco do Brasil (BBAS3) 2 Itaú Unibanco (ITUB4) 2 Cyrela (CYRE3) 2 Gerdau (GGBR4) 2 Alpargatas (ALPA4) 1 Suzano (SUZB3) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1 Cesp (CESP6) 1 Copasa (CSMG3) 1 Bradespar (BRAP4) 1 Engie Brasil (EGIE3) 1 B3 (B3SA3) 1 Caixa Seguridade (CXSE3) 1 CCR (CCRO3) 1 Santander (SANB11) 1 Hypera (HYPE3) 1 Multiplan (MULT3) 1 Vale (VALE3) 1 Grendene (GRND3) 1 Alupar (ALUP11) 1 BTG Pactual (BPAC11) 1

Ágora Investimentos

Desempenho em outubro: -0,29%

Desempenho no ano 2021: -5,58%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Alpargatas (ALPA4) 20 Suzano (SUZB3) 20 Taesa( TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vibra Energia (VBBR3) 20

Elite

Desempenho em outubro: 2,42%

Desempenho no ano: -3,63%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Guide Investimentos

Desempenho em outubro: -0,42%

Desempenho no ano: 4,56%

Ações retiradas: Petrobras

Ações incluídas: BB Seguridade

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Porto Seguro (PSSA3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Genial

Desempenho em outubro:-4,16%

Desempenho no ano: -14,51%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Cesp (CESP6) 20 Copasa (CSMG3) 20 Cyrela (CYRE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Taesa (TAEE11) 20

Modalmais

Desempenho em outubro: -2,1%

Desempenho no ano: +0,5%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vibra (VBBR3) 20

Mycap

Desempenho em outubro: -4,94%

Desempenho no ano: -23,13%

Ações excluídas: Qualicorp e Camil

Ações incluídas: Telefônica Vivo e Engie Brasil

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20% Bradespar (BRAP4) 20% Engie Brasil (EGIE3) 20% Itaúsa (ITSA4) 20% Telefônica Vivo (VIVT3) 20%

Nova Futura

Desempenho em outubro: -4,41%

Desempenho no ano: -19,01%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 20 Cyrela (CYRE3) 20 Gerdau (GGBR4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Isa CTEEP (TRPL4) 20

Planner

Desempenho em outubro: -0,3%

Desempenho no ano: -3,39%

Ações excluídas: Banco ABC e Porto Seguro

Ações incluídas: Caixa Seguridade e ISA CTEEP

Ação Peso (%) Caixa Seguridade (CXSE3) 20 CCR (CCRO3) 20 ISA CTEEP (TRPL4) 20 Santander (SANB11) 20 Taesa (TAEE11) 20

Quantitas

Desempenho em outubro: -3,32%

Desempenho no ano: -6,87%

Ações excluídas: Telefônica Vivo

Ações incluídas: Grendene

Ação Peso (%) Hypera (HYPE3) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Multiplan (MULT3) 20 Vale (VALE3) 20 Grendene (GRND3) 20

Santander

Desempenho em outubro: -5,76%

Desempenho no ano: : -8,74%

Ações excluídas: Vale

Ações incluídas: Gerdau