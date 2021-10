As ações que pagam dividendos mais indicadas para outubro

As da Telefônica Vivo (VIVT3) foram mais uma vez as mais recomendadas pelas corretoras para o mês de outubro entre as boas pagadoras de . Os papéis da companhia foram indicados por sete das 11 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a Telefônica Vivo (VIVT3), os analistas destacaram que a companhia continua gerando bom fluxo de caixa e resultados resilientes, operando no Brasil. Além disso, continua fazendo investimentos sem abandonar o histórico de boa pagadora de dividendos. Os analistas afirmam ainda que a companhia se destaca quando se trata da consolidação do setor de telecomunicações e na compra da rede móvel da Oi pelo consórcio formado pela Claro e a TIM.

A segunda ação mais indicada foi a Itaúsa, com seis recomendações. Segundo os analistas, a companhia pode ser uma boa alternativa ao Itaú, tendo uma grande exposição ao banco, ao mesmo tempo que está se diversificando cada vez mais, o que pode ser feito com a venda de participações em empresas de serviços financeiros ou com a exploração de outros segmentos. Como referência, a empresa vem estudando investimentos em distribuição de energia e agronegócio. Além disso, a versão atual da reforma tributária deve impactar positivamente a Itaúsa, uma vez que o fim dos juros sobre o capital próprio do Itaú deve reduzir o pagamento de PIS/Cofins, que representam despesas de 300-500 milhões de reais ao ano, e são da holding a maior despesa, após despesas pessoais.

Já a Taesa aparece na terceira colocação, com cinco recomendações. O segmento de transmissão de energia elétrica não depende da demanda por energia, uma vez que suas receitas são pré-estabelecidas, com reajustes por inflação (a Taesa não possui dívida atrelada ao dólar). A empresa pode em novos projetos e ainda assim seguir com payout elevado, levando a um dividend yield na casa dos 8,5% em 2021/22. E a empresa é uma das mais resilientes para períodos mais voláteis no mercado.

Ranking

Veja ranking abaixo:

Ação Recomendação Telefônica Vivo (VIVT3) 7 Itaúsa (ITSA4) 6 Taesa (TAEE11) 5 BB Seguridade (BBSE3 3 Transmissão Paulista (TRPL4) 2 Itaú Unibanco (ITUB4) 2 Porto Seguro (PSSA3) 2 Copasa (CSMG3) 2 Cyrela (CYRE3) 2 BR Distribuidora (BRDT3) 2 B3 (B3SA3) 2 Isa CTEEP (TRPL4) 2 CCR (CCRO3) 2 Vale (VALE3) 2 Ambev (ABEV3) 1 EcoRodovias (ECOR3) 1 Petrobras (PETR4) 1 Cesp (CESP6) 1 Camil (CAML3) 1 Qualicorp (QUAL3) 1 Gerdau (GGBR4) 1 ABC Brasil (ABCB4) 1 Santander (SANB11) 1 Hypera (HYPE3) 1 Multiplan (MULT3) 1 Alupar (ALUP11) 1 BTG Pactual (BPAC11) 1

Ágora Investimentos

Desempenho em setembro: -5,06%

Desempenho no ano 2021: -4,6%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 20 EcoRodovias (ECOR3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Elite

Desempenho em setembro: -1,91%

Desempenho no ano: -5,91%

Ações excluídas: Itaú Unibanco

Ações incluídas: Itaúsa

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Guide Investimentos

Desempenho em setembro: 3,42%

Desempenho no ano: 5%

Ações retiradas: Vale

Ações incluídas: Banco do Brasil

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBAS3) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Petrobras (PETR4) 20 Porto Seguro (PSSA3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Genial

Desempenho em setembro: -4,48%

Desempenho no ano: -4,67%

Ações excluídas: Bradespar

Ações incluídas: Itaúsa

Ação Peso (%) Cesp (CESP6) 20 Copasa (CSMG3) 20 Cyrela (CYRE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Taesa (TAEE11) 20

Modalmais

Desempenho em setembro: -5,60%

Desempenho no ano: 2,65%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBASE3) 20 BR Distribuidora (BRDT3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Mycap

Desempenho em setembro: -4,55%

Desempenho no ano: -17%

Ações excluídas: BR Distribuidora

Ações incluídas: Camil

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBSE3) 20 Bradespar (BRAP4) 20 Camil (CAML3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Qualicorp (QUAL3) 20

Nova Futura

Desempenho em setembro: -5,80%

Desempenho no ano: -15,28%.

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 20 Cyrela (CYRE3) 20 Gerdau (GGBR4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Isa CTEEP (TRPL4) 20

Planner

Desempenho em setembro: -4,48%

Desempenho no ano: -3,37%

Ações excluídas: B3, Banco do Brasil, Camil, Copasa e Portobello

Ações incluídas: ABC Brasil, CCR, Porto Seguro, Santander e Taesa

Ação Peso (%) ABC Brasil (ABCB4) 20 CCR (CCRO3) 20 Porto Seguro (PSSA3) 20 Santander (SANB11) 20 Taesa (TAEE11) 20

Quantitas

Desempenho em setembro: -8,34%

Desempenho no ano: -3,67%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Hypera (HYPE3) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Multiplan (MULT3) 20 Vale (VALE3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Santander

Desempenho em setembro: -7,94%

Desempenho no ano: -3,16%

Ações excluídas: Petrobras

Ações incluídas: BTG Pactual

Ação Peso (%) Alupar (ALUP11) 20 BR Distribuidora (BRDT3) 20 BTG Pactual (BPAC11) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Vale (VALE3) 20

Terra

Desempenho em julho: -1,69%

Desempenho no ano:-10,11%

Não houve alteração na carteira.