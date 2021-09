As ações que pagam dividendos mais indicadas para setembro

As da Telefônica Vivo (VIVT3) foram mais uma vez as ações mais recomendadas pelas corretoras para o mês de setembro entre as boas pagadoras de . Os papéis da companhia foram indicados por sete das 10 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a Telefônica Vivo (VIVT3), os analistas destacaram que a companhia divulgou recentemente os resultados do segundo trimestre deste ano e os dados foram positivos. O líquido reportado foi de 1,345 bilhão de reais. O valor representa crescimento de 20,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O aumento do lucro ocorreu em função do crescimento da receita e do controle contínuo de custos por meio da digitalização do atendimento.