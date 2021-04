As ações que pagaram mais dividendos nos últimos 10 anos

As units da Taesa são as maiores pagadoras de em 10 anos. É o que aponta um levantamento realizado pela consultoria Economatica, que analisou a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio entre 2011 e 2021.

No caso da Taesa, nos últimos 10 anos, a mediana de dividend yield foi de 12,43%. O menor dividend yield da década da TAEE11 foi de 8,01% e o maior de 27,64%.

O dividend yield é um dos indicadores que permitem medir o desempenho de uma companhia listada na , com análise dos dividendos pagos aos seus acionistas em um ano. Ele mostra a relação entre esses dividendos e o atual da ação.

Outro destaque foram as preferenciais da Cemig, que ocupam a segunda colocação do ranking, com a mediana de 9,09%. Já na terceira colocação estão as ações da Comgás, com mediana de 7,99%.

Entre as 20 ações listadas, sete são de empresas do setor de energia, seis são de bancos, duas de minerais metálicos e cinco setores aparecem com uma ação. Metade das ações pagaram mediana acima de 5% no período analisado.

Para chegar nestes dados, o levantamento da Economatica considerou as ações presentes em todos os anos da amostra (2011 e até abril de 2021) e que obrigatoriamente tenham distribuído dividendos ou juros sobre capital próprio em todos os anos. Além disso, as ações estiveram presentes em pelo menos 90% dos pregões da década.