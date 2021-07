As gestoras mais investidas por gestores: BTG lidera lista

Nenhuma outra gestora do mercado brasileiro tem tanta confiança de seus pares como o BTG Pactual Asset (do mesmo grupo controlador da Exame). De acordo com o levantamento da empresa de informações financeiras Comdinheiro, 197 gestoras investem em fundos da casa.

“Ser investido por vários gestores distintos significa que seus fundos passaram no crivo seleto desses vários profissionais de investimentos”, comenta Felipe Ferreira, diretor financeiro da Comdinheiro.

O segundo colocado, o Itaú Unibanco, tem 194 gestoras entre seus investidores, mas com um valor sob gestão de cerca de 600 bilhões de reais, 22 vezes mais do que o BTG Asset. “Existem aplicações cruzadas entre entidades do próprio conglomerado e isso acaba pesando para o volume financeiro”, comenta Ferreira.

No entanto, grandes volumes sob gestão não é sinônimo de confiança no mercado. A gestora do Banco do Brasil é a maior do país, com 800,6 bilhões de reais sob gestão. Por outro lado, há somente 19 gestoras entre seus investidores. Por esse critério, a casa seria apenas a 151ª em que os gestores mais confiam.

Ainda assim, dos cinco primeiros colocados (BTG, Itaú, ARX, BlackRock e BRAM) todos pertencem a grandes conglomerados. Somente a sexta colocação é ocupada por uma gestora independente, a SPX, do famoso gestor Rogério Xavier, que tem 116 gestoras investidas.

“A SPX tem o fundo Nimitz como grande expoente, com alocações de diversos . É um grande caso de sucesso”, diz Ferreira.

As também conhecidas gestoras independentes Verde e JGP aparecem pouco atrás, com 102 e 101 gestoras investidas, respectivamente.

Já a Angá se destaca por ser a 13º gestora em número de gestores investidos, com 99, apesar do menor volume sob gestão entre as 37 primeiras colocadas. Sob gestão, a casa tem 2,3 bilhões de reais. Na 38º posição, a BRPP tem cerca de 2 bilhões sob gestão, mas apenas 65 gestoras investidas.

Confira o levantamento completo.

