As regiões mais caras para comprar um imóvel em São Paulo

O médio de venda de imóveis na cidade de São Paulo ficou em torno de 9.465 reais por metro quadrado em outubro, o que representa um aumento de 0,3% na comparação com setembro. É o que aponta um levantamento do ImovelWeb com base em cerca de 2 milhões de anúncios.

O ImovelWeb considera para o cálculo de preço apartamento padrão de São Paulo de dois dormitórios, uma vaga de garagem e área útil de 65 metros quadrados, que foram cotados em torno de 594 mil reais no mês passado.

No acumulado do ano, os preços já subiram 3,4%, ficando abaixo da inflação IPCA-15 (8,3%). Entre as regiões da cidade, a zona oeste tem o preço médio mais caro (11.348 reais por metro quadrado) e Pinheiros o bairro com o valor mais alto para se comprar um imóvel (14.479 reais por metro quadrado).

Os bairros que tiveram um aumento no valor do metro quadrado mais significativo foram Jaçanã (R$ 5.267) com alta de 10,20%, seguido pelo Parque do Carmo (R$ 4.856, +10,7%) e Grajaú (R$ 5.630, +14,7%). Já Iguatemi (R$ 4.055, -9,3%), Parelheiros (R$ 6.692, -7,1%) e Cidade Dutra (R$ 4.895, -4,6%) foram os que registraram as maiores quedas.

A tabela abaixo mostra os maiores e menores valores do m² em São Paulo:

Mais baratos (R$/m²) Variação Mensal Variação Anual Cidade Tiradentes (Leste) 2.711 0,50% 6,10% Lajeado (Leste) 3.800 -0,30% 1,50% José Bonifácio 3.965 -1,30% 3,60% Mais caros (R$/m²) Variação Mensal Variação Anual Moema (Centro-Sul) 13.586 0,40% 5,30% Itaim Bibi (Oeste) 14.115 0,50% 6,80% Pinheiros (Oeste) 14.479 0,20% 5,00%

A seguir os preços do m² por região:

Região Valor do m² (R$/mês) Variação Mensal Variação Anual Leste 5.150 0,10% 3,00% Noroeste 5.820 0,40% 2,60% Sul 6.400 0,30% 3,80% Nordeste 6.924 0,20% 3,30% Sudeste 7.405 0,30% 3,30% Centro 9.505 0,20% 2,70% Centro-Sul 10.689 0,30% 5,20% Oeste 11.348 0,30% 5,20%

Aluguel

O levantamento analise o preço do aluguel em São Paulo. Segundo os dados, houve uma queda de 0,1% no valor médio do aluguel de imóvel padrão no mês de outubro, chegando a R$ 3.455. Considerando a inflação IPCA-15 (8,3%), a queda no aluguel é superior a 8% em 2021.

A região mais cara da cidade para se comprar um imóvel é a zona Oeste, com aluguel de um imóvel padrão em torno de 4.030 reais por mês. Já o Itaim Bibi é o bairro com o maior preço médio de aluguel da cidade, de 4.834 reais por mês.

Os bairros onde o preço do aluguel ficou mais barato entre outubro de 2020 e outubro de 2021 foram Pedreira (R$ 1.310, -18,3%), São Miguel Paulista (R$ 1.381, -16,5%) e República (R$ 2.947,-10,3%). Os que registraram um aumento mais significativo foram Capão Redondo (R$ 1.732, +17,8%), Limão (R$ 1.991, +18,5%) e Socorro (R$ 1.799, +19,6%). Confira os maiores e menores preços do aluguel em São Paulo:

Mais baratos (R$) Variação Mensal Variação Anual Cidade Tiradentes (Leste) 1.035 -1,30% 5,00% Lajeado (Leste) 1.295 1,40% S/D Pedreira (Sul) 1.310 4,00% -18,30% Mais caros (R$) Variação Mensal Variação Anual Pinheiros (Oeste) 4.245 0,40% -2,80% Moema (Centro-Sul) 4.256 0,30% 5,20% Itaim Bibi (Oeste) 4.834 0,20% -0,10%

Veja valor por região