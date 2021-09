As regiões mais caras para comprar um imóvel em São Paulo

O médio do metro quadrado na cidade de São Paulo ficou praticamente estável no mês de agosto, em R$ 9.412. Segundo um levantamento do Imovelweb, portal imobiliário, houve um leve aumento de 0,2% nos preços se comparado com julho. Já em 12 meses, o preço subiu 4,4%.

Ao analisar os valores do metro quadrado por região, os dados apontam que mais cara para se morar é na zona oeste, com valor de compra de R$ 11.277 metros quadrados. Já o local mais barato é a Zona Leste, com média de R$ 5.137/m². Veja tabela abaixo:

Região Valor médio do m² (R$) Variação mensal Variação anual Leste 5.137 0,30% 3,40% Noroeste 5.776 0,40% 2,00% Sul 6.374 0,10% 4,10% Nordeste 6.891 0,50% 3,10% Sudeste 7.362 0,10% 2,80% Centro 9.461 0,00% 2,60% Centro-Sul 10.633 0,30% 5,30% Oeste 11.277 0,30% 5,10%

Em relação aos bairros, o relatório aponta que o mais caro para comprar um imóvel é Pinheiros, enquanto o mais barato é Cidade Tiradentes.

Mais Baratos (R$/M²) Variação Mensal Variação Anual Cidade Tiradentes (Leste) 2.692 0,12% 5,32% Lajeado (Leste) 3.810 -0,70% 1,86% José Bonifácio (Leste) 4.032 -0,23% 6,03% Mais Caros (R$/M²) Variação Mensal Variação Anual Moema (Centro-Sul) 13.505 0,30% 5,03% Itaim Bibi (Oeste) 13.971 0,23% 6,90% Pinheiros (Oeste) 14.398 0,39% 5,18%

Ao analisar o período de 12 meses, os bairros onde o preço do metro quadrado mais subiu em São Paulo foram: São Miguel Paulista (R$ 4.748/m², +12,9%), Jardim Helena (R$ 4.566/m², +11,9%) e Jaguara (R$ 5.965/m², +10,9%). Em contrapartida, os bairros que mais se desvalorizaram foram Cidade Dutra (R$ 4.897/m², -6,0%), Pari (R$ 6.542/m², -9,0%) e Parelheiros (R$ 6.227/m², -11,6%).