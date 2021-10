Às vésperas da COP26, EXAME lança site sobre a Amazônia

Talita é research analyst com foco na Amazônia, na EXAME, e faz análises mensais sobre o desmatamento e outros temas relevantes para o bioma.

Em agosto, por exemplo, os dados sobre o desmatamento foram positivos. De acordo com um levantamento do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a área desmatada diminuiu 40% em relação a julho deste ano.

Mesmo assim, o acumulado do ano mostra que o desmatamento está 30% maior do que a média histórica, com uma área total desmatada de 6026 km² na Amazônia.

Segundo a Head de ESG da EXAME, Renata Faber, a ideia de trazer a Amazônia para perto do público da EXAME, por meio da “tradução da ciência”, visa também que as pessoas entendam a importância da Amazônia para o Brasil e para o mundo. Além disso, as empresas também precisam se atentar ao bioma e colocá-lo mais em suas pautas sobre meio ambiente.

“Nós acreditamos que a Amazônia é tão relevante para o nosso clima, saúde e economia, que ela deveria estar na agenda das empresas. O setor privado tem que levantar a bandeira da preservação da Amazônia. Isso não pode ser uma agenda apenas do governo ou apenas de determinados setores, deve ser uma agenda de todos nós brasileiros”, diz Faber.

O novo projeto da EXAME também visa discutir a biodiversidade, as populações tradicionais, cidades e as áreas de conservação da Amazônia. O portal também será palco para o levantamento de assuntos como as terras indígenas e as relações com o clima e a saúde.

Cobertura exclusiva Conferência do Clima, COP 26

A EXAME terá uma equipe dedicada à cobertura exclusiva da COP26, Conferência das Partes da Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, em Glasgow, na Escócia, entre os dias 1º e 12 de novembro. A edição é cogitada como a mais importante e ambiciosa cúpula dos últimos tempos, na qual serão discutidos e decididos temas de relevância para o cenário ambiental e político global.

Um desses temas é a regulamentação do Artigo 6 do Acordo de Paris, que estabelece a criação de um mercado global de carbono. Se aprovado, esse mercado pode permitir que o Brasil gere até US$ 72 bilhões em receitas até 2030 e facilitar a transição para uma economia verde, de acordo com o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CEBDS.

A COP26 reúne 196 países para discutir as mudanças climáticas e apresentar soluções para combatê-las. A reunião é anual, mas foi desmarcada no ano passado por causa da pandemia.

Quem são os parceiros do portal Amazônia em EXAME?

A EXAME contou com a ajuda de especialistas e instituições para construir o conteúdo do novo site. A ideia é que, nele, o leitor encontre as melhores e mais exclusivas informações sobre a Amazônia. Confira a lista de especialistas que ajudaram a constituir o conteúdo do portal:

Dr. Carlos Nobre – Pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA / USP)

Dr. Cláudio Almeida – Pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

Dr. Celso von Randow – Pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

Dra. Erika Berenguer – Pesquisadora da Universidade de Oxford

Dr. Igor Oliveira Ribeiro – Pesquisador de pós doutorado na Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

MSc. Marcos Leandro Kazmierczak – Engenheiro Florestal na Geoflorestas Soluções Ambientais e aluno de doutorado em Desastres Naturais no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden)

Dra. Natacha Aleixo – Professora da Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Caio Gallego – Gerente de Operações na Biofílica Investimentos Ambientais

Dr. Rogério Marinho – Professor da Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Pedro Baracui – Advogado na Marchini Botelho Caselta Advogados

MSc. Tainá Oliveira Assis – Aluna de doutorado em Ciência do Sistema Terrestre no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

Dr. Ulisses Galatti – Pesquisador do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG);

Além disso, a empresa especializada na conservação de florestas e na comercialização de serviços ambientais Biofílica Investimentos Ambientais e a organização sem fins lucrativos Conservação Internacional Brasil apoiaram o projeto.

Confira uma seleção exclusiva de empresas sustentáveis para e tenha acesso gratuito a relatórios do tema.