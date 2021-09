Associação vende litro da gasolina a R$ 0,40 em São Paulo

Moradores da cidade de São Paulo poderão comprar gasolina a 40 centavos o litro nesta quinta-feira, 30, a partir das 11h, em um posto no centro da cidade. Atualmente, o médio do litro de combustível no país está em R$ 6,20.

A ação simbólica, limitada a 10 litros do combustível por carro, faz parte da campanha Combustível Transparente, realizada pela Associação Brasileira dos Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres (AbriLivre). O objetivo é conscientizar o consumidor de que o posto não é o principal responsável pelo aumento dos preços.

O valor de 40 centavos simboliza a margem média do bruto dos postos, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Ou seja, a diferença do preço pago pelo dono de posto a uma distribuidora e o preço de venda praticado ao consumidor. Com 40 centavos por litro, o posto paga seus funcionários, o aluguel, os tributos, as taxas ambientais e de fiscalização, luz, água e demais custos operacionais.

O movimento acontecerá no Posto Super 9, localizado na Rua Professor Daher Cutait, 40, Bela Vista, zona central da cidade. Haverá distribuição de senhas no local para quem quiser abastecer nas bombas de abastecimento exclusivas da ação. Fazem parte da ação 4.000 litros de gasolina comum.

São esperados cerca de 400 veículos abastecidos durante a campanha e será aceito apenas pagamento em dinheiro.

