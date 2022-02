Ata do Copom, resultado do Bradesco e o que mais move o mercado

As bolsas internacionais operam em firmes altas na manhã desta terça-feira, 8, em meio à redução das preocupações bélicas no Leste Europeu, após cinco horas de conversa entre o presidente da França, Emmanuel Macron, e Vladimir Putin, da Rússia. O governo russo teria aceitado não realizar novas “iniciativas militares” e desmobilizar suas tropas da Bielorrússia, segundo declarações de autoridades francesas ao Financial Times.

Além do alívio de tensões na Europa, rumores sobre a retomada do acordo nuclear entre Irã e Estados Unidos pressionam o do petróleo para baixo, com investidores prevendo maior produção do país persa.

O minério de ferro, por outro lado, dá continuidade ao movimento de alta, voltando a se aproximar da casa dos 150 dólares por tonelada. Níveis de embarques mais baixos e expectativa de maior demanda na China têm elevado o preço da commodity, de acordo com a Reuters.

Ata do Copom

No Brasil, as atenções estarão com os resultados do último trimestre e com a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que será divulgada ainda nesta manhã.

O documento deve trazer mais detalhes sobre a última decisão de juros, que elevou a taxa para 10,75%, e dar indicativos sobre os próximos passos do Banco Central. Em comunicado divulgado após a reunião da semana passada, o Copom sinalizou que irá diminuir o ritmo de alta de juros.

Bradesco

Do lado dos balanços, o mais aguardado do dia é o do Bradesco (BBDC3/BBDC4), que será o segundo entre os grandes bancos do país a divulgar, após o encerramento do pregão, seus números do quarto trimestre. O primeiro foi o Santander, que decepcionou investidores, elevando a cautela sobre os próximos resultados do setor.

Analistas do BTG esperam por um de 6,666 bilhões de reais, que, se confirmado, será 22% acima do registrado no mesmo período de 2020. Nesta semana ainda será divulgado o resultado do Itaú (ITUB4), previsto para quinta-feira, 10.

Balanços

Banco Pan (BPAN4), Brasil Agro (AGRO3), e Log (LOGG3) também divulgam seus respectivos balanços nesta terça. O dia será o mais agitado desde o início da temporada de resultados no Brasil.

EDP

A EDP (ENBR3) concluiu a aquisição da Celg-T por 2,115 bilhões de reais. A compra, segundo a companhia, “reforça o ciclo de crescimento com ênfase no segmento de redes”.

Neogrid

Jean Carlo Klaumann foi eleito o novo presidente da Neogrid (NGRD3) e assumirá o cargo no início de março, substituindo Eduardo Ragasol. Klaumann foi diretor da Datasul, Totvs, e Linx/Stone, com 30 aquisições no currículo e dois IPOs.