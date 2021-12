Atacadista mineira Tambasa pede registro para IPO

A Tambasa, que se apresenta como terceiro maior grupo atacadista do país em receita, pediu registro para uma oferta inicial de (IPO, na sigla em inglês), segundo documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários.

A companhia criada em 1949 planeja captar recursos com a venda de ações novas para pagar a atuais acionistas e para em planos de expansão. A empresa teve receita líquida de 3,1 bilhões de reais no primeiros nove meses de 2021, com margem Ebitda de 22,3%.

Com sede em Contagem (MG), onde tem seu centro de distribuição, a Tambasa tem também 22 hubs logísticos, por meio dos quais afirma atender mais de mais de 95% das 5.570 cidades brasileiras.

Na oferta, que será coordenada por XP, Itaú BBA e Bank of America, atuais acionistas pessoas físicas da Tambasa também pretendem vender uma fatia no negócio.