Até o Vasco se rendeu às criptomoedas; microcoins podem valorizar até 50X

Investimentos em podem gerar uma pulga atrás da orelha pois, estamos falando de um investimento de , do qual se aceita o risco atrelado à possibilidade de ganho. Mas também é verdade que quem se antecipa nesse setor tem altas chances de lucros, ainda que diante de extrema volatilidade.

O ano mal começou, e acredite, existem mais possibilidades do que você imagina para construir ou até multiplicar seu patrimônio com ativos digitais. Até o clube carioca Vasco da Gama se rendeu ao criptomercado e está a todo vapor se beneficiando das oportunidades oferecidas pelas criptomoedas.

O clube lançou o primeiro token criptoativo do Brasil, que permitirá ao time captar recursos no mercado. E, ele não é o único: outros clubes brasileiros já aderiram aos criptoativos. Atlético Mineiro e até o Corinthians já fazem parte do grupo que cedeu à exponencialidade das criptomoedas.

E esse novo mercado não está restrito apenas aos campos de futebol. Astros da NBA, estrelas de Hollywood e os maiores investidores do mundo também estão entrando de cabeça nesse novo universo.

Não é mais novidade para ninguém que o fundador da Tesla, Elon Musk, é um dos integrantes do criptomercado. Em suas redes sociais, o bilionário tornou-se um dos “advogados” do potencial dos ativos digitais e está sempre deixando claro suas opiniões sobre o futuro da era cripto.

Em março de 2021, Musk, anunciou em seu Twitter a possibilidade de comprar um automóvel da sua marca, a Tesla, utilizando o bitcoin como forma de pagamento:

No dia seguinte, voltou a opinar sobre uma nova classe de ativos:

O varejista Mercado Livre é hoje a maior plataforma de e-commerce do Brasil e mais uma entre muitas empresas que também se renderam ao cripto mercado. A plataforma anunciou no fim do ano passado que permitirá a compra e venda de moedas digitais.

Se os chamados investidores institucionais (empresas, gestoras e grandes investidores) estão entrando com os dois pés neste mercado, no mínimo, você deveria prestar atenção. Convenhamos que ninguém gosta de rasgar dinheiro, e estes gigantes menos ainda. Aliás, o negócio deles é fazer cada vez mais dinheiro.

Entenda o porquê:

Quando a primeira moeda digital foi lançada, o Bitcoin, o mercado não tinha muita certeza sobre seu futuro. Entretanto, a partir daí a valorização da moeda cresceu de maneira brutal.

O Bitcoin, então, passou a ser uma espécie de condutor e indicador para outras moedas com potenciais explosivos. Veja bem, desde o surgimento do Bitcoin, quantas criptomoedas já entraram em campo e valorizaram exponencialmente?

Várias, algumas com mais potencial que o próprio pioneiro na classe.

Tudo começou com o Bitcoin… agora é a vez das microcoins

E não... os gigantes do mercado não estão investindo apenas em bitcoin. Chegamos ao ponto em que o mercado cripto ganhou capilaridade e soma de 12 mil moedas existentes.

Isso torna possível buscar lucros milionários com pouco dinheiro. Como? Existe uma classe de ativos chamada microcoins, que, segundo analistas consultados para esta reportagem, tem potencial para explodir de valor nos próximos 12 meses.

As microcoins são criptomoedas recém-criadas, que ainda estão em sua fase inicial de desenvolvimento (embrionária) e possuem baixo valor de mercado. É por isso que boa parte delas têm potencial de valorizações exponenciais no . O que você precisa saber é que, historicamente, vale a pena ser um pioneiro e nas moedas com maior potencial ainda nesta fase embrionária.

No mercado dos criptoativos, uma moeda já consolidada, como o Bitcoin, por exemplo, dificilmente vai ter o desempenho que tinha quando ainda era uma microcoin.

O bitcoin ficou grande demais para conseguir novamente aquelas “porradas” de valorização registradas nos seus primeiros anos. No momento em que escrevo essa matéria, a moeda soma uma capitalização de cerca de US$ 820 bilhões, contra um valor abaixo de US$ 1 bilhão até meados de 2013.

Dá para entender o tamanho do salto do bitcoin nos primeiros anos? Agora precisaria de muito mais dinheiro para uma valorização dessa magnitude. Quem investiu no BTC enquanto ele ainda era uma microcoin se beneficiou com lucros altíssimos quando ele explodiu no mundo.

É como investir em empresas que estão iniciando no mercado. Por exemplo: a Amazon, quem investiu em seus ativos logo no início, quando ela ainda era uma aposta, teve resultados extraordinários. A empresa está avaliada atualmente em US$ 1,75 trilhão, uma das cinco maiores companhias abertas do mundo. Mas quando ela entrou na ela valia menos de US$ 500 milhões. Você percebe quanto dinheiro ganhou quem apostou na Amazon no começo?

A lógica é parecida. Investir em uma microcoin com um bom potencial de crescimento hoje é apostar em um “novo bitcoin” ou uma “nova Amazon”. É claro que existem riscos, mas o potencial de lucros é muito maior.

Como criptomoedas promissoras em estágio embrionário

Algumas microcoins ainda nem foram listadas pelas grandes corretoras. Elas estão disponíveis apenas em exchanges descentralizadas, valendo centavos. Isso significa que ainda estão muito distantes do olhar dos “tubarões” do criptomercado.

Classe de ativos digitais que ainda estão ‘engatinhando’ são capazes de multiplicar o dinheiro investido em até 12 meses

O time de especialistas em criptomoedas da Empiricus, maior casa de análises financeiras independente do Brasil, enxerga um grande potencial nas microcoins para 2022 - em especial, para esta criptomoeda.

Dentre as mais de 12 mil criptomoedas existentes, eles identificaram uma microcoin fora do radar com potencial para multiplicar até 50x nos próximos meses

É importante você saber que essa equipe de analistas já foi responsável por indicações milionárias em 2021. Quem não se lembra da AXS?

A indicação da Empiricus em janeiro do ano passado ocorreu quando a AXS não era muito conhecida e valia apenas US$ 0,79. Após nove meses desde que foi indicada, olha a valorização que a Axie Infinity apresentou:

O ativo se valorizou de maneira astronômica e meses depois seu já havia saltado para mais de US$ 160.

Agora dá uma olhada no desempenho da AXS desde que era apenas uma microcoin até a sua ascensão em 2021:

De novembro de 2020 a novembro de 2021 a Axie Infinity apresentou um retorno de 165.270%.

Isso significa que, quem investiu na AXS naquele momento, viu seu investimento se multiplicar por 200x em menos de um ano. Fazendo com que:

R$1.000 se transformasse em R$202.310; e

R$5.000 em R$1.016.550;

Sim, a Axie Infinity possibilitou a muitos investidores alcançar a marca do primeiro milhão, e outros a multiplicar ainda mais seus patrimônios. Assim como o Bitcoin também já fez um dia. O bitcoin é hoje a maior criptomoeda do mundo, mas ele também já foi uma ‘microcoin’ lá atrás.

É claro que ganhos passados não garantem retornos futuros, mas AXS e o Bitcoin são provas reais de que as microcoins têm um potencial gigantesco para te fazer o próximo milionário do mercado.

Se você perdeu o boom desses ativos quando eles explodiram, entregando retornos exponenciais, e hoje faz parte do time de pessoas que se sentem péssimas por não terem arregaçado as mangas e partido para o ataque enquanto era tempo, fique tranquilo, você vai ter uma nova chance.

Um grande diferencial do mercado de criptoativos é que para se expor aos riscos destes investimentos, você não precisa desembolsar uma grande quantia. Considerando que algumas das microcoins com maior potencial custam hoje apenas alguns centavos.

Dia 24 vai ser a sua chance de buscar lucros acima da média com ativos digitais fora do radar das grandes corretoras

Os especialistas em criptomoedas da Empiricus já mostraram que não estão para brincadeira. Vinicius Bazan, Valter Rebelo e Lucca Benedetti estão recrutando os próximos tubarões do mercado financeiro que tenham interesse em investir nas “microcoins” que eles entendem ter o maior potencial para explodir de valor em 2022.

Dia 24 de janeiro às 19h, em uma reunião online e totalmente gratuita, os especialistas da casa de research vão revelar o nome da próxima criptoaposta com potencial para multiplicar por até 50x nos próximos meses.

Tudo que você precisa fazer é clicar aqui e garantir a sua participação gratuita nesta reunião. Onde você será muito bem assessorado por um time de especialistas conceituado, e descobrirá qual a próxima microcoin para buscar retornos milionários investindo pouco dinheiro.

Mas, antes de tudo, é preciso que você seja destemido e pioneiro. Esse criptoativo a qual você será apresentado tem um potencial gigantesco e objetiva buscar as seguintes valorizações:

R$1.000 investidos - R$50.000 de lucros

R$5.000 investidos - R$250.000 de lucros

R$10.000 investidos - R$500.000 de lucros

Então você precisa estar ciente de que esse pode ser um momento decisivo nas suas finanças. Muitos tiveram medo de investir em Bitcoin quando ele ainda era desconhecido. E muitos se arrependeram disso quando ele estourou no mercado.

Depois, muitos tiveram receio de investir em AXS quando ela ainda custava centavos e, novamente, esses se arrependeram de não terem tomado ação.

Agora, você está diante de uma oportunidade similar. Quem sabe a mais promissora do ano. Este criptoativo pode ser a sua chance de buscar lucros de até 50 vezes em apenas alguns meses e fazer de você o próximo milionário do mercado.

Como dizem os especialistas em cripto da Empiricus: “A criptomoeda com maior potencial do mundo ainda nem está listada nas grandes corretoras, mas você pode comprá-la antes de todos”.

Não perca mais tempo, neste exato momento, os grandes tubarões do criptomercado estão buscando a próxima criptomoeda em ascensão. Mas você pode sair na frente de todos eles e investir nessa oportunidade antes que ela caia na boca do povo.

Agora que você já sabe do potencial desses ativos, passo o bastão para os especialistas que vão te dizer gratuitamente o nome da criptomoeda com potencial para multiplicar seu investimento em até 50 vezes em um ano. Clique no botão abaixo e garanta sua participação no evento que pode te colocar na lista dos próximos milionários do mundo:

