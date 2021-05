Athena Saúde suspende pedido de IPO dois dias antes da estreia na bolsa

A Athena Saúde suspendeu seu pedido para abrir capital na . Em fato relevante, a companhia de saúde suplementar informou que cancelou a precificação de sua oferta pública inicial de (IPO, na sigla em inglês) – que ocorreria nesta terça-feira, 11 – devido à recente volatilidade do mercado.

Descubra as melhores oportunidades da bolsa com a ajuda da Exame Invest Pro

A empresa pretendia captar 2,5 bilhões de reais com a operação, considerando a oferta base com um de 20,74 reais, ponto médio da faixa indicativa que varia entre 18,35 reais e 23,1 reais.

Vale lembrar ainda que o setor de saúde tem sofrido uma série de reveses na bolsa de valores este ano. Entre as quatro empresas do setor que planejavam já ter realizado seu IPO, metade desistiu em cima do prazo por não aceitar a pressão por desconto no preço da oferta, enquanto as outras duas cederam aos investidores e estrearam descontadas.

As desistentes foram o grupo hospitalar privado Kora Saúde e a distribuidora de produtos médicos e hospitalares CM Hospitalar (Viveo). Para manter sua oferta, a Blau Farmacêutica (BLAU3) reduziu em 10% o piso de sua faixa indicativa e retirou a oferta secundária (de venda de posição de acionistas), captando 1,2 bilhão de reais.

Já a rede de hospitais Mater Dei (MATD3) aceitou um desconto de 20% sobre o piso do intervalo sugerido para a operação, captando 1,4 bilhão de reais frente a uma estimativa anterior de 1,9 bilhão de reais. O re-IPO da Diagnósticos da América (DASA3) também saiu descontado: 10% a menos que o piso da faixa indicativa.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME