Ativos ESG na Europa encolhem com combate ao ‘greenwashing’

O mercado europeu para investimentos sustentáveis encolheu em US$ 2 trilhões entre 2018 e 2020 depois da introdução de regras contra o chamado greenwashing, segundo dados da Global Sustainable Investment Alliance (GSIA).

Quer aprender a nas principais empresas ESG do país? Saiba como no novo curso da Exame Academy

Os ativos de investimentos sustentáveis caíram para US$ 12 trilhões na Europa ao longo de 2020 em relação aos US$ 14 trilhões em 2018, segundo o relatório. A queda não é resultado do menor entusiasmo por investimentos ESG, sigla em inglês para padrões ambientais, sociais e de governança, mas porque as autoridades apertaram os parâmetros para o que pode ser considerado um investimento responsável, disse Simon O’Connor, presidente da GSIA.

A Europa liderou a onda global de investimentos ESG. Bancos e gestores da região são os mais avançados no cálculo dos impactos das operações sobre a mudança climática e a biodiversidade. Os políticos do bloco também apoiaram a sustentabilidade com a estratégia climática mais ambiciosa do mundo e um conjunto de novas regras para alinhar o setor de finanças com sua meta de neutralidade de carbono.

As regras da UE contra o greenwashing, a prática de maquiar metas ambientais, conhecidas como Regulamento para Divulgação de Finanças Sustentáveis, ou SFDR na sigla em inglês, foram introduzidas em março e exigem que os gestores avaliem e divulguem as características ambientais, sociais e de governança corporativa de seus produtos financeiros. Os gestores precisam seguir uma classificação: os fundos do Artigo 8 são aqueles que promovem ativamente características ambientais ou sociais, enquanto os do Artigo 9 têm como objetivo o investimento sustentável, com ambas as categorias sujeitas a padrões mais elevados de divulgação no SFDR.

O SFDR “efetivamente redefiniu o padrão do que pode ser chamado de investimento sustentável, referindo-se a apenas um subconjunto do que costumava ser incluído”, disse O’Connor. “Sem essas mudanças, anteciparíamos que os ativos sob gestão na UE seriam muito maiores e permaneceriam acima do nível dos EUA.”

O relatório da GSIA mostrou que os ativos de investimentos sustentáveis nos EUA aumentaram para US$ 17 trilhões no ano passado frente a US$ 12 trilhões dois anos antes. O Canadá registrou o maior ganho proporcional em ativos ESG entre 2018 e 2020, com um salto de 42%, para US$ 2,4 trilhões.

O setor de investimentos sustentáveis cresceu 15% em dois anos, para US$ 35,3 trilhões, e agora responde por 36% de todos os ativos administrados profissionalmente nos EUA, Canadá, Japão, Australásia e Europa, disse a GSIA.

Os ativos ESG podem ultrapassar US$ 53 trilhões globalmente até 2025, segundo analistas da Bloomberg Intelligence.

Quer saber como as mudanças climáticas afetam o dia a dia dos negócios? Assine a EXAME.