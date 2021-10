Aula presencial em SP, passaporte sanitário no RS e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Caminhoneiros prometem greve nacional se governo não atender pedidos

Segundo as entidades, sinalizações positivas são necessárias para evitar paralisação nacional a partir de 1º de novembro

Rio Grande do Sul exige passaporte de vacinação para eventos e festas

São Paulo e Rio de Janeiro já adotam medida semelhante desde setembro. No caso carioca, o tema foi parar na Justiça. O ministro Fux disse que a regra é válida

Aula presencial é obrigatória no estado de SP. Escolas estão preparadas?

Até o fim do mês, a distância entre os alunos ainda é de um metro. A partir do dia 1º de novembro não haverá mais um distanciamento mínimo

China desacelera, oposição na Omega, EzTec e o que mais move o mercado

energética e fraqueza da segunda maior economia do mundo pressionam bolsas de valores

Gol: dívida de curto prazo cai a R$ 400 mi, na melhor posição em 7 anos

Compromissos somavam R$ 1,8 bilhão em junho; pressão para os próximos 12 meses foi reduzida em quase 80%

pagando menos que títulos públicos? O que fazer

Distorção reforça a importância da seletividade. Veja quais títulos vender e quais comprar

Relevantes, porém frágeis, fintechs confundem reguladores

Num mundo onde a tecnologia é o vencedor e leva tudo, os algoritmos que impulsionam as fintechs, mas tudo isso pode se transformar numa dor de cabeça regulatória

Com referências ao Brasil, Riachuelo lança collab com Moschino

A coleção, batizada de Moschino for Riachuelo tem assinatura de Jeremy Scott e referências da tropicalidade brasileira

Foxconn, fornecedor da Apple, apresenta modelos de veículos elétricos

Maior fabricante de produtos eletrônicos por contrato do mundo, a Foxconn já desempenha um papel fundamental na montagem de dispositivos das principais marcas internacionais

Política e mundo

Alta de 26% nas receitas alimenta planos de governadores para 2022

Legislação estabelece restrições a reajuste de servidores e inauguração de obras perto da votação. Ainda assim, governadores já preveem investimentos este ano e no próximo, para conquistar população

Bares e restaurantes voltam a atrair empregos, público e planos

Setor no Rio de Janeiro apresentou variação positiva de 1.784 contratações no mês de agosto

PIB da China desacelera e cresce 4,9% no 3º trimestre

O resultado ficou abaixo das previsões 5% dos analistas e representou uma desaceleração após o avanço de 7,9% no período de abril a junho.

Mianmar vai libertar 5 mil manifestantes presos desde o golpe militar

Mianmar vive um cenário de caos desde o golpe que derrubou o governo civil de Aung San Suu Kyi e acabou com um período de uma década de democracia no país

Apple deve trazer novidades nos MacBook Pro nesta segunda

Novos fones de ouvido AirPods e computadores Mac Mini devem ser apresentados nesta segunda-feira, 18

Enquanto você desligou…

Estágio e trainee: Whirlpool, Hurb e mais empresas com vagas abertas

Quer começar 2022 com um novo emprego? Confira as oportunidades de início de carreira para estudantes e recém-formados

Agenda

Nesta segunda-feira (18), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Nos EUA saem os dados de produção industrial, que mede a variação das produções totais das fábricas, minas e serviços públicos no país.

Frase do dia

“Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem” -- Peter Drucker.

Abertura de mercado

Exame Flash