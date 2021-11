Áustria inicia lockdown; eleição polarizada no Chile e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira, 22, para começar o dia bem informado:

PEC dos Precatórios, Smart Fit, Mater Dei e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais iniciam semana em tom positivo, antes de feriado nos EUA; pandemia na Europa acende alerta

Áustria inicia lockdown contra covid enquanto crescem protestos na Europa

Os 8,9 milhões de austríacos estão proibidos de sair de casa, exceto para fazer compras, praticar esportes ou receber atendimento médico

Em eleição polarizada, ultradireita e esquerda farão o 2º turno no Chile

Pela primeira vez desde a redemocratização do Chile os partidos que governaram o país até hoje não estarão na disputa

Depois de votação paralisada, PSDB discute como finalizar prévias

A semana começa com os debates sobre a melhor forma de finalizar o processo, sem comprometer a credibilidade do partido

Por dentro das operações da Amazon no Brasil durante a Black Friday

Há nove anos no país, companhia tem 12 centros de distribuição espalhados no país; na era em que boa logística vale ouro, a Amazon garante que vai continuar investindo: "é apenas o dia 1", segundo executivo

SoftBank: análise de valor deveria tomar menos tempo, diz Szapiro

Líder da operação no Brasil prefere concentrar esforços na análise da tese, do time e da qualidade de execução, antes de fazer investimento

Escritório Top, de MG, aposta em assessoria financeira a atletas

Escritório de BH participará de evento no dia 29 para reunir atletas e empresários bem-sucedidos, como João Appolinário (Polishop) e João Adibe (Cimed)

Zoom divulga resultado: é hora de sair das do kit home office?

Empresa de videochamadas está sob pressão de investidores para diversificar fontes de receita e manter ritmo acelerado de expansão; ações acumulam queda de 26% no ano

Hospital Mater Dei adquire ativos em Uberlândia por R$ 309 milhões

O hospital Santa Genoveva, afirmou o Mater Dei, possui atualmente 204 leitos, sendo 156 operacionais, além de áreas para expansões adicionais

Brasil tem 60,52% da população totalmente imunizada contra a covid-19

O Brasil registrou 97 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. A média de óbitos, que no sábado havia ficado abaixo de 200 pela primeira vez desde abril de 2020 teve uma ligeira alta e ficou em 201

Enem 2021: entenda como é feita a correção da prova

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá sequência no próximo domingo

Relator no Senado quer fixar limite às emendas do orçamento secreto

Marcelo Castro deve apresentar parecer até quinta-feira e assegura que adotará transparência exigida pelo Supremo

Veículo invade parada natalina nos EUA e deixa 5 mortos e 40 feridos

As escolas permanecerão fechadas nesta segunda-feira e algumas rodovias estão bloqueadas em Waukesha, no estado de Wisconsin

Alemanha debate vacinação compulsória em meio a 4ª onda de Covid-19

Com 68% da população vacinada, país enfrenta a mais alta taxa de incidência de casos de coronavírus de sete dias pelo 14° dia consecutivo neste domingo, 21, desde que a pandemia começou

Eleições na Venezuela: chavismo conquista Caracas e 20 dos 23 estados

Taxa de participação nas eleições regionais da Venezuela foi de 41,8%

Peso chileno salta após extrema direita liderar 1° turno eleitoral

A moeda estava a caminho de seu maior salto diário em quase dois anos, mas ainda acumula queda de quase 12% desde o início do ano

Black Friday: 10 smartphones para ficar de olho

A EXAME separou os principais modelos de celulares das marcas Apple, Samsung, Xiaomi e Motorola que devem ter desconto na próxima semana

Extra faz liquidação para fechar hipermercados

A liquidação já acontece em nível nacional, em todas as mais de 100 unidades da rede Extra Hiper

