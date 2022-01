Autoteste de covid será liberado?; balanços nos EUA e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira, 14, para começar o dia bem informado:

Balanços nos EUA, Aliansce-brMalls, Camil e o que mais move o mercado

Possível fusão entre gigantes do setor de shoppings centers avança, com oficialização de proposta

Semana termina com expectativa de aprovação de autoteste para covid-19

Ministério da Saúde enviou na quinta-feira, 13, à Anvisa pedido para autorização de testes que possam ser comprados em farmácia e feitos em casa

EXAME/IDEIA: Lula tem 41% no 1º turno, contra 24% de Bolsonaro

Moro tem 11% das intenções de voto, seguido de Ciro (7%) e Doria (4%). Ex-presidente Lula vence em todos os cenários de 2º turno

JPMorgan e Citi: o que esperar de resultados após alta recorde em NY

Índice de de grandes bancos americanos subiu 10% no início do ano diante da expectativa de ganhos maiores com alta dos juros e retomada do crédito

IPVA: desconto de 9% para veículos com placa final 5 vence hoje em SP

Se o proprietário preferir pagar o IPVA em fevereiro (dia 16), o desconto será de 5% no pagamento da cota única

A CEO que renovou a calçadista Bibi, de 72 anos e receita de R$ 153 mi

Integrante da 3ª geração da família fundadora, Andrea Kohlrausch investiu em inovação para garantir o sucesso da Bibi na pandemia. Resultado: 40% de crescimento

A estratégia da Quantitas, carteira líder em retorno na EXAME em 2021

Conheça as carteiras recomendadas que tiveram a maior rentabilidade no ano passado entre 16 bancos e corretoras

Pacientes internados mais que dobram em hospitais particulares de SP

As internações por covid-19 mais do que dobraram em ao menos três hospitais privados de São Paulo na comparação com o final do ano passado

Austrália cancela novamente visto de Djokovic, citando risco à saúde

O tenista Novak Djokovic, 34 anos, atual campeão do Aberto da Austrália, não tomou as vacinas contra covid-19

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Estreias do filme biográfico "King Richard: Criando Campeãs", inspirado em Richard Williams, pai das famosas tenistas Serena e Venus Williams. Já na Netflix, três estreias incluindo o filme "Indecente", baseado no livro "Virtude Indecente", de Nora Roberts

Vinhos: rótulos essenciais para conhecer o terroir chileno e italiano

O francês Philippe de Nicolay Rothschild, fundador do e-commerce Edega, indica seus rótulos favoritos dessas regiões. Leitores da EXAME ganham 10% de desconto

Para Albert Einstein, este é o segredo da felicidade

Einstein falava regularmente sobre a busca pela felicidade."É a felicidade que estamos atrás", disse ele a um entrevistador que lhe perguntou o que os humanos mais desejavam

