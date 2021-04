Auxílio: beneficiário poderá usar o PIX para movimentar dinheiro

A partir do dia 30 de abril, os beneficiários do programa de auxílio emergencial poderão usar o Pix para movimentar o dinheiro do benefício. A informação foi dada pelo Banco Central nesta quinta-feira, 22.

Desta maneira, a partir do dia 30, o trabalhador poderá fazer operações por meio do Pix (exceto para contas de mesma titularidade do beneficiário).

Em comunicado, o BC afirmou que “tal excepcionalidade se faz necessária visando a proteção dos usuários, uma vez que tais recursos não podem ser objeto de descontos ou de compensações que impliquem a redução do valor do auxílio.”

O pagamento do auxílio emergencial de 2021 teve início no dia 6 de abril. O valor médio do benefício é de 250 reais, variando de 150 reais a 375 reais, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família. A estimativa do governo é que as quatro parcelas do auxílio cheguem a cerca de 40 milhões de famílias, a partir do orçamento de 44 bilhões de reais aprovado pelo Congresso Nacional.

Outras novidades

O Banco Central anunciou ainda outras novidades relacionadas ao PIX. A primeira, que entra em vigor dia 14 de maio, é referente ao Pix Cobrança - ferramenta que permite a cobrança em datas futuras por meio da geração de QR Code.

Até setembro, todas as instituições terão de disponibilizar a opção de agendamento de Pix. O Pix cobrança terá funcionalidades semelhantes a de um boleto bancário. Será possível gerar uma cobrança, via QR Code, para data futura cadastrando informações como o valor final, descontos e multas ou juros.