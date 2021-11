Auxílio Brasil: 15 perguntas e respostas sobre o novo programa

Na próxima semana, dia 17 de novembro, o governo federal começa a pagar o o Auxílio Brasil, programa que irá substituir o Família. Serão 17 milhões de famílias incorporadas.

O novo programa social terá três benefícios básicos e seis suplementares. As condições do programa foram regulamentadas por um decreto editado no dia 8 de novembro. Os valores dos benefícios e das linhas de pobreza e de extrema pobreza foram definidos por outro decreto.

As famílias com renda per capita de até R$ 100 passaram a ser consideradas em situação de extrema pobreza; aquelas com renda per capita de até R$ 200 passam a ser consideradas em condição de pobreza. No Bolsa Família, os valores eram, respectivamente, de R$ 89 e de R$ 178 por pessoa. O valor médio do Bolsa Família, em média R$ 189, passou para R$ 217,18. Confira as principais dúvidas sobre o Auxílio Brasil:

1- O Programa Bolsa Família será substituído pelo Auxílio Brasil?

Sim, a Medida Provisória nº 1.061, de 09 de agosto de 2021, revoga o programa Bolsa Família e cria um novo Programa chamado Auxílio Brasil e o Programa Alimenta Brasil.

2- Quando o Auxílio Brasil será implementado?

Segundo o governo, a previsão é iniciar os pagamentos do novo programa no dia 17 de novembro e seguirá o mesmo calendário do Bolsa Família.

3- Como ocorrerá o ingresso de famílias ao Programa Auxílio Brasil?

O ingresso de famílias e a sua permanência no Programa Auxílio Brasil ocorrerão com o registro de integrantes no Cadastro Único, desde que apresentem dados cadastrais atualizados e que sejam qualificados pelos gestores dos benefícios de acordo com as regras de elegibilidade do programa. Vale destacar que as famílias que tiverem dados inconsistentes no Cadastro Único poderão ser impedidas de ingressar no programa, até que sejam sanadas as inconsistências identificadas.

4-Quem recebe o Bolsa Família precisará fazer um novo cadastro?

Não, as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família não precisam realizar nenhum cadastro para receber o Auxílio Brasil. A migração dessas famílias para o Auxílio Brasil ocorrerá de forma automática com a implantação do Programa.

Serão migradas as famílias do Bolsa Família que estavam na folha de pagamento do Programa de outubro/2021, com exceção daquelas em que foi verificado, em qualquer momento do mês de outubro, o descumprimento das regras de gestão de benefícios do Programa Bolsa Família.

5- Quais são os benefícios da cesta do Programa Auxílio Brasil?

Os 3 benefícios da cesta são:

Benefício Primeira Infância (BPI): pago por criança, no valor de R$ 130,00, para famílias que possuam em sua composição crianças com idade entre 0 e 36 meses incompletos.

Benefício Composição Familiar (BCF):pago por pessoa, no valor de R$ 65,00, para famílias que possuam em sua composição: a) Gestantes; e/ou b) pessoas com idade entre 3 e 21 anos incompletos.

A família apenas receberá esse benefício relativo aos seus integrantes com idade entre 18 e 21 anos incompletos se estiverem matriculados na educação básica. Para as gestantes o benefício será encerrado após a geração da 9ª parcela.

Benefício de Superação da Extrema Pobreza (BSP): valor calculado de forma que a renda per capita da família, após o recebimento do BPI e do BCF, supere o valor da linha de extrema pobreza, fixada em R$ 100,00 mensais por pessoa.

Os 3 benefícios da cesta podem ser pagos cumulativamente às famílias beneficiárias. Os benefícios BPI e BCF serão pagos até o limite de 5 benefícios por família, considerados em conjunto. No caso de haver mais de 5 pessoas na família elegíveis ao recebimento desses benefícios a família será contemplada com aqueles financeiramente mais vantajosos.

6 - Quantos benefícios do Programa Auxílio Brasil a família pode receber?

A família pode receber, cumulativamente, os três benefícios da cesta raiz (Benefício Primeira Infância, Benefício Composição Familiar e Benefício de Superação da Extrema Pobreza). Os benefícios Primeira Infância e Composição Familiar serão pagos até o limite de cinco benefícios por família, considerados em conjunto. No caso de haver mais de 5 pessoas na família elegíveis ao recebimento desses benefícios, a família será contemplada com aqueles financeiramente mais vantajosos.

Além desses benefícios, o Programa também pagará o Benefício Compensatório de Transição, concedido para famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que tiverem redução no valor total dos benefícios que recebiam do Programa, após a sua migração do Bolsa Família para o Auxílio Brasil.

7- Quais são os valores dos benefícios do Auxílio Brasil?

