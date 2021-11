Auxílio Brasil: Veja calendário de pagamentos de novembro e dezembro

Sobre novos beneficiários, Guimarães confirmou que todos os meses o Ministério da Cidadania vai selecionar pessoas para o Auxílio Brasil. Estar inscrito no Cadastro Único, com dados atualizados e elegíveis, não resulta na imediata concessão do benefício.

A confirmação do início do pagamento ocorre no momento em que o governo tenta obter a aprovação da PEC dos precatórios, que vai abrir espaço no Orçamento para bancar um auxílio de R$ 400, como prometido pelo presidente Jair Bolsonaro.

Distribuído em nove benefícios, os atuais valores do Auxílio Brasil variam entre R$ 65 e R$ 300. Sendo assim, o valor médio do benefício deve ser de R$ 220, próximo ao do Bolsa Família, de R$ 189. Entenda a distribuição.