Auxílio Brasil de R$ 400; vacinas contra Ômicron e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Bolsonaro edita MP para pagar Auxílio Brasil de R$ 400 ainda neste mês

Valor será depositado a partir de sexta-feira, segundo MP publicada no Diário Oficial na noite desta terça-feira

Mais velha e feminina, Chilli Beans investe R$ 25 milhões em lente de grau

Óticas Chilli Beans atraem público feminino com maior poder aquisitivo; empresa investe em fábrica de lentes

Pfizer anuncia que três doses de sua vacina protegem contra Ômicron

A farmacêutica afirmou que duas doses de vacina resultaram em anticorpos neutralizantes significativamente mais baixos

Vacinas são eficazes contra a variante Ômicron, diz OMS

Para organização, imunizantes protegem da doença grave

Lowko, startup de sorvetes, faz parceria com Caffeine Army, do SuperCoffee

Empreendedores das duas startups, Rodrigo Studart, da Lowko, e Bruno Army, da Caffeine Army, se conheceram no programa de aceleração Scale Up, da Endeavor

Resolução indica INSS fixar teto de juros para empréstimo consignado

Documento indica fixar o teto de juros ao mês, para as operações de empréstimo consignado em benefício previdenciário, em 2,14%

Drinque mais caro do mundo custa 22 mil dólares; confira ranking

Uma taça que poderia valer um investimento bancário, o Ritz-Carlton em Tóquio serve o drinque Diamonds Are Forever, o coquetel mais caro do mundo por 22.600 dólares

Google divulga termos de buscas que cresceram em 2021

Serviços como mercadinhos, floricultura, academia e barbearia também entraram na lista. Incluindo alimentação, padaria e café para viagem ficaram na 6ª e 10ª posição respectivamente

Política e mundo

PL das fake news: conheça os 10 principais pontos do projeto

Projeto foi aprovado pelo grupo de trabalho na Câmara nesta terça-feira

Vendas do varejo caem 0,1% em outubro ante setembro

Na comparação com outubro de 2020, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram queda de 7,1%

Pedido de impeachment de Pedro Castillo é rejeitado no Peru

Julgamento político obteve apenas 46 votos favoráveis no plenário, eram necessários 52 para aprová-lo

Merkel deixa o cargo após 16 anos e Scholz toma posse na Alemanha

Votação no Parlamento oficializou novo governo alemão liderado pelo ministro Olaf Scholz, em aliança entre social democratas, ambientalistas e liberais

Enquanto você desligou...

Sem dinheiro para celular novo? Startup oferece iPhone por R$ 189,00/mês

Leapfone "aluga" aparelhos para usuários por uma mensalidade fixa e já tem mais de 2 mil pessoas na fila de espera

Saiba porque preços de ligadas ao metaverso estão despencando

Enquanto o futuro do metaverso e dos tokens de jogos play-to-earn parece brilhante, há pouca adoção real no presente e isso afeta preços, diz especialista

