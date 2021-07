Auxílio emergencial 2021: calendário da quarta parcela é antecipado

O calendário de transferências e saques da 4ª parcela do auxílio emergencial 2021 foi antecipado para os trabalhadores que se inscreveram pelos meios digitais e as pessoas que integram o Cadastro Único.

A Portaria nº 645, publicada nesta quinta-feira, 15, antecipa em seis dias o início dos pagamentos para os nascidos em janeiro. Antes, eles receberiam em 23 de julho, agora terão os depósitos nas contas digitais neste sábado, 17.

O cronograma de transferências continua no domingo, 18, para quem nasceu em fevereiro, antecipando em uma semana os créditos na conta desse público. Os pagamentos são retomados na terça-feira, 20, e seguem diariamente até o fim de julho, com exceção da segunda-feira, 26.

A mudança mais significativa será para os nascidos em dezembro, que passam a ter direito à quarta parcela ainda em julho, no dia 30. Antes, quem nasceu no último mês do ano receberia em 22 de agosto, um adiantamento de 23 dias.

O calendário de saques também foi antecipado. Originalmente, os trabalhadores nascidos em janeiro poderiam sacar a quarta parcela do auxílio emergencial 2021 a partir do dia 13 de agosto. Agora, eles terão essa possibilidade no dia 2 do próximo mês. O cronograma de saques vai até 18 de agosto para os aniversariantes de dezembro, uma antecipação de 22 dias.

Cronograma da terceira parcela

O cronograma de saques da terceira parcela do Auxílio Emergencial 2021 está em andamento. Nesta quinta-feira, 15, quem nasceu em outubro poderá retirar o dinheiro do benefício. No dia seguinte, será a vez dos aniversariantes de novembro. Na segunda-feira, 19, o calendário é concluído com os nascidos no último mês do ano.

O modelo de escalonamento das transferências e saques, adotado no ano passado, segue sendo executado em 2021, com o objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa e nas lotéricas.