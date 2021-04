Auxílio emergencial: confira as principais dúvidas sobre a segunda rodada

Corona voucher foi o apelido recebido pelo auxílio emergencial, um benefício que começou a ser pago pelo governo no meio do ano passado. O objetivo era ajudar trabalhadores informais e autônomos que precisaram parar as suas atividades comerciais por causa da do coronavírus. Com a pandemia no momento mais crítico, ultrapassando os 4 mil mortos por dia, o auxílio precisou ser postergado.

Começou, na última semana, a segunda rodada do benefício, um ano depois do pagamento da primeira parcela. A medida é um suporte aos mais vulneráveis financeiramente à crise do coronavírus, e teve o valor reduzido. O auxílio que era de R$ 600 em 2020, agora é pago em três valores, com máximo de R$ 375.

A segunda rodada do auxílio emergencial tem novas regras e muitas mudanças em relação à primeira. O valor é diferente, a lista de quem pode receber o benefício foi enxugada e não é possível ter novos beneficiários. No episódio #022 do Exame Agora, confira as respostas para as principais dúvidas sobre o auxílio emergencial.