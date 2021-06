Auxílio emergencial: governo antecipa pagamento da 3ª parcela; veja datas

A Caixa antecipou o calendário da terceira parcela do auxílio emergencial de 2021. O novo calendário tem início nesta sexta-feira, 18, com crédito para os nascidos em janeiro — pelo cronograma anterior, eles receberiam no domingo, 20. Marcado inicialmente para encerrar em 21 de julho, com o crédito para os nascidos em dezembro, o terceiro ciclo agora finaliza no dia 30 de junho.

Pelo novo cronograma, a data para o saque passa a ser 1º de julho, para nascidos em janeiro. O calendário original previa o início da fase de retirada do dinheiro da terceira parcela em 13 de julho.

O novo cronograma foi publicado pelo Ministério da Cidadania no Diário Oficial da União de hoje. O governo também antecipou o pagamento da primeira e segunda parcela.

Para os beneficiários do Família, nada muda. Eles continuam a receber o auxílio emergencial da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular.

Veja o novo calendário:

Mês de nascimento Data do crédito em conta Data para saque em dinheiro Janeiro 18 de junho 01 de julho Fevereiro 19 de junho 02 de julho Março 20 de junho 05 de julho Abril 22 de junho 06 de julho Maio 23 de junho 08 de julho Junho 24 de junho 09 de julho Julho 25 de junho 12 de julho Agosto 26 de junho 13 de julho Setembro 27 de junho 14 de julho Outubro 29 de junho 15 de julho Novembro 30 de junho 16 de julho Dezembro 30 de junho 19 de julho

Quem tem direito ao auxílio emergencial em 2021?

Pelas novas regras, estabelecidas pela Medida Provisória 1.039/2021, o auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.

É necessário que o beneficiário já tenha sido considerado elegível até o mês de dezembro de 2020, pois não haverá uma nova fase de inscrições. O recebimento do benefício está limitado a uma pessoa por família, mesmo que o grupo familiar conte com mais de uma pessoa com direito ao auxílio.