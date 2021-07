Auxílio emergencial será pago a mais 30 mil trabalhadores

O auxílio emergencial 2021 vai ser pago a mais 30.390 trabalhadores que foram considerados elegíveis após processamento de dados realizado neste mês. O resultado da análise foi finalizado nesta quinta-feira, 15. O investimento do governo para o pagamento do benefício a esses trabalhadores será de R$ 6,39 milhões.

Trabalhadores que foram considerados elegíveis nesse lote de julho receberão de uma vez todas as parcelas a que têm direito, conforme o calendário de transferências e saques da parcela 4 do benefício, que teve o cronograma antecipado.

Para os aniversariantes de janeiro, os pagamentos do benefício serão realizados neste sábado, 17. O cronograma de transferências continua no domingo, 18, para quem nasceu em fevereiro, antecipando em uma semana os créditos na conta desse público. Os pagamentos são retomados na terça-feira, 20, e seguem diariamente até o fim de julho, com exceção da segunda-feira, 26.

Dos 30 mil novos beneficiados que se inscreveram pelos meios digitais ou integram o Cadastro Único, 18.675 receberão a cota de R$ 150, outros 6.376 a de R$ 250, enquanto 5.339 pessoas terão o valor de R$ 375 depositado nas contas sociais.

O lote de julho é composto pelos trabalhadores que estavam aguardando o resultado da análise inicial, pelas pessoas que apresentaram contestações porque foram consideradas inelegíveis anteriormente - incluindo o reprocessamento de contestações do primeiro lote divulgado em abril - e pelos cidadãos que passaram a cumprir os requisitos para pleitear o auxílio emergencial 2021.

Contestações

Trabalhadores que não tiveram a concessão do auxílio emergencial aprovada e não concordam com o motivo da não aprovação terão até o dia 24 de julho para entrar com pedido de contestação pelo site.