Auxílio emergencial: veja calendários das últimas 3 parcelas 

A Caixa divulgou nesta quinta-feira, 12, as parcelas extras do auxílio emergencial 2021. São três parcelas que serão pagas nos meses de agosto, setembro e outubro (ciclo 5, 6 e 7).

O pagamento da parcela do quinto ciclo começará no dia 18 de agosto para os beneficiários do programa Família. Para o público geral, o pagamento começa no dia 20 de agosto e será escalonado conforme a data de nascimento do beneficiário.

O esquema de pagamento será o mesmo, ou seja, primeiro o crédito na conta poupança social e depois, a liberação do saque em dinheiro.

Em entrevista coletiva realizada, Pedro Guimarães, presidente da Caixa, afirmou que os pagamentos serão realizados inclusive aos finais de semana. O executivo destacou que os calendários não serão antecipados, como ocorreu com as outras parcelas.

Segundo a Caixa, não haverá novo cadastro para o programa. Os beneficiários que já receberam as parcelas anteriores e que cumprem os requisitos vão receber as parcelas extras. Os valores das parcelas mensais permanecem os mesmos.

Calendários

Bolsa Família

Veja calendário para os beneficiários do programa Bolsa Família.

Auxílio Brasil

Em novembro, após a finalização do programa do auxílio emergencial, o governo dará início ao programa Auxílio Brasil. “Obviamente esses três meses terminam quando nós teremos então o novo programa Auxílio Brasil, onde, segundo acertado pela equipe econômica, o reajuste será de no mínimo 50% do que se paga no Bolsa Família atualmente", disse Bolsonaro em pronunciamento no Palácio do Planalto”, disse o presidente Jair Bolsonaro, que também participou do programa.