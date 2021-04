B3 normaliza negociação depois de instabilidade em alguns ativos

Um problema impediu a negociação de diversos ativos na B3 na manhã desta quarta-feira, 28. A falha operacional foi corrigida, segundo a B3.

No , sete das 82 ficaram paralisadas por cerca de uma hora depois da abertura do pregão. Foram elas: Hypera (HYPE3), Marfrig (MRFG3), Natura (NTCO3), Pão de Açúcar (PCAR3), Qualicorp (QUAL3), Localiza (RENT3) e Sabesp (SBSP3). Com isso, o primeiro negócio com esses papéis foi visto apenas às 11h.

Outros ativos como TIM (TIMS3) e BTG Pactual chegaram a abrir no horário regular, mas apresentaram instabilidade, ficando em leilão por mais de 40 minutos.

Em nota, a assessoria da B3 informou que teve um "incidente pontual nesta manhã que afetou a negociação de alguns instrumentos financeiros". "As negociações ficaram indisponíveis por cerca de 25 minutos e os leilões dos instrumentos afetados foram retomados às 10h35 com término às 10h50. O sistema já foi restabelecido e as negociações seguem normalmente", disse a Bolsa.