Conheça as 7 novas ações que farão parte do Ibovespa a partir de segunda

A B3 divulgou nesta quinta-feira, 2, a terceira e última prévia da nova carteira do , que vai vigorar entre os meses de setembro e dezembro. Foram mantidas as alterações feitas na 2º prévia, com a inclusão de sete e nenhuma exclusão.

Farão parte do índice os seguintes papéis: Alpargatas PN (ALPA4), Banco Inter PN (BIDI4), Banco Pan PN (BPAN4), Méliuz ON (CASH3), Rede D'Or ON (RDOR3), Dexco ON, ex-Duratex (DXCO3) e Petz ON (PETZ3).

Com isso, o Ibovespa passará a ser composto por 91 ativos, ante os 84 atuais. A nova carteira começa a valer a partir da próxima segunda-feira, 6.

O maior peso do índice segue com a Vale (VALE3), com participação de 14,2%. Na sequência, aparecem os papéis do Itaú Unibanco (ITUB4), com 6,3%; Petrobras PN (PETR4), 5,3%; Bradesco PN (BBDC4), 4,6%; e Petrobras ON (PETR3), 4,1%.