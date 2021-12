B3 divulga segunda prévia do Ibovespa: veja o que esperar

A B3 (B3SA3) divulga nesta quinta-feira, dia 16, a segunda prévia da nova carteira do , que vai vigorar no primeiro quadrimestre de 2022, de 3 de janeiro a 29 de abril.

A primeira prévia apontou a entrada de duas : Porto Seguro ON (PSSA3) e Positivo Tec ON (POSI3), o que, se confirmado no fim do mês, levará o índice de referência da brasileira a contar com 93 ações de 89 empresas. A única saída foi a unit da Getnet (GETT11).

O índice tem ficado mais diversificado em número de empresas e setores, embora o peso ainda esteja concentrado em ações de companhias de commodities e de bancos, como reflexo do volume de negociação de cada uma.

Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice na primeira prévia, divulgada no início deste mês, foram:

Vale (VALE3): 14,829% do total do índice

Petrobras (PETR4): 6,742%

taú Unibanco (ITUB4): 5,363%

Bradesco (BBDC4): 4,686%

Petrobras (PETR3): 4,059%

Nos cinco papeis com maior peso, a principal diferença foi o aumento da participação de Vale e Petrobras, em razão do momento atravessado pela bolsa neste fim de 2021: as ações de empresas de commodities passaram a ser mais negociadas, ao mesmo tempo em que as de outros setores perderam espaço.

A atual composição do Ibovespa tem os seguintes cinco ativos como os de maior peso:

Vale (VALE3): 14,477%

Itaú Unibanco (ITUB4): 6,180%

Petrobras (PETR4): 5,222%

Bradesco (BBDC4): 4,517%

Petrobras (PETR3): 4,062%

A terceira e última prévia do próximo Ibovespa será divulgada no próximo dia 29.