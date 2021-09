B3 e Magazine Luiza voltam à carteira recomendada do BTG Pactual digital

As da B3 (B3SA3) e do Magazine Luiza (MGLU3) voltaram a marcar presença na carteira recomendada do BTG Pactual digital para o mês de setembro. A decisão, segundo analistas, considerou os preços mais atrativos, após passarem por desvalorizações. No ano, B3 e Magazine Luiza acumulam queda superiores a 25% e de mais de 7% no período de um mês. "Estamos aproveitando para adicionar empresas de qualidade", afirmam os analistas em relatório.

Recentemente, as ações da B3 sofreram com o aumento dos ruídos sobre maior competitividade no mercado de bolsas de valores no Brasil e menor volume de negociação em suas plataformas. "De fato, o fluxo de notícias e o ambiente econômico não são positivos para o caso de investimento, mas com a B3 caindo cerca de 30% no acumulado do ano, reiteramos nossa recomendação de compra."

Invista com o BTG Pactual digital e conte com a assessoria do maior banco de investimentos da América Latina

No caso do Magazine Luiza, além do valuation mais atrativo, o BTG vê a empresa aumentando sua liderança em relação a seus principais concorrentes do e-commerce. Apesar da recente desaceleração do e-commerce, os analistas acreditam que a estrutura multicanal adotada pela companhia tenha pavimentado o caminho para ela "manter-se negociando em níveis muito mais elevados do que seus pares de varejo", pontuam.

"Embora o curto prazo pareça menos brilhante para o Magazine Luiza, o legado da mudança digital dos consumidores, sua proposta multicanal e investimentos recentes devem levá-lo a ter um desempenho superior em GMV [vendas totais] e ser mais lucrativo nos próximos anos."

Leia o relatório gratuito e saiba quais ações estão na carteira recomendada do BTG Pactual Digital.