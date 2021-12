Em parceria com a B3, EXAME Academy lança curso gratuito sobre commodities

Minério de ferro, açúcar, café, milho, soja, e até suco de laranja. A importância que o cultivo e a comercialização destas e de outras matérias-primas negociadas no mercado internacional têm para a economia brasileira é inquestionável. Para se ter uma ideia, estima-se que apenas o setor agrícola seja responsável por cerca de 27% do PIB do país atualmente.

Mas engane-se que pensa que fazendeiros e grandes empresários são os únicos que podem se beneficiar da comercialização de commodities. Na verdade, desde que conheçam o funcionamento do mercado, pessoas comuns também podem investir e obter ganhos expressivos no setor.

Como ganhar dinheiro com commodities?

Reforçando o seu compromisso com a democratização da educação financeira no país, a EXAME Academy anunciou, nesta quinta-feira, 16, o lançamento do curso Aprenda a Operar Commodities. Desenvolvido em parceria com a B3, o curso é online, totalmente gratuito e tem como principal objetivo capacitar novos investidores para que possam operar com autonomia e segurança no setor. Para isso, o conteúdo está dividido em três módulos. São eles:

1 – Introdução

Aula 1: Abertura

Aula 2: Açúcar

Aula 3: Café

Aula 4: Milho

Aula 5: Soja

Aula 6: Boi Gordo

2 - Mercado, participantes, contratos e negociações

Aula 1: Funcionamento do mercado

Aula 2: Tipos de mercado

Aula 3: Participantes do mercado

Aula 4: Os contratos de commodities: Boi Gordo, Milho e Soja

Aula 5: Os contratos de commodities: Soja - Santos

Aula 6: Os contratos de commodities: Café e Etanol

Aula 7: Precificação, negociação e Spread

Aula 8: Inteligência do Mercado

3 - Mercado de

Aula 1: CALL e PUT

Aula 2: Fence e Zero Cost Collar

Aula 3: Encerramento

As aulas serão ministradas pelos economistas Luiz Gustavo Farias e Augusto Maia. Especializados em Investimentos Financeiros e Private Banking pelo Ibmec, ambos os profissionais atuam na mesa de commodities do BTG Pactual com derivativos, inteligência de mercado e hedge agrícola.

