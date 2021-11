B3 inicia negociação de fundo imobiliário da gestora EQI

As do fundo imobiliário EQI Recebíveis (EQIR11) começaram a ser negociadas na B3 nesta segunda-feira, 22. É o primeiro fundo do tipo a fazer parte do portfólio da gestora de investimentos.

O foco da alocação de recursos são os Créditos de Recebíveis Imobiliários (CRIs) com taxas de rentabilidade mais previsíveis e ampla abrangência setorial, minimizando riscos.

Fundos de investimentos imobiliários, os FIIs, aplicam recursos em produtos financeiros relacionados ao mercado imobiliário ou imóveis físicos, como shoppings, galpões e edifícios comerciais. Desta forma, o investidor pode aplicar recursos no setor sem possuir um imóvel físico.

Dentre as características do produto, estão: a isenção de imposto de renda para pessoas físicas, facilidade de administração quando comparado ao aluguel de um imóvel tradicional, menor aporte inicial e distribuição periódica de lucros, o que pode torná-los uma fonte de renda passiva.