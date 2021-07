B3 vai negociar novos ETFs da BlackRock em nova aposta ESG

A partir desta segunda-feira, 12, a brasileira (B3) liberou o acesso a novos títulos estrangeiros lastreados em de fundos de índice (ETFs) da BlackRock, principal gestora do mundo, com mais de 8 trilhões de dólares em ativos sob gestão e com forte associação com o ESG (sigla para critérios ambientais, sociais e de governança). Com isso, investidores pessoa física agora terão acesso a 45 títulos do gênero, dos 65 BDRs de ETFs da BlackRock listados na B3.

A gestora ampliou a lista com 13 novos ETFs iShare, negociados a partir de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) com exposição a mercados de em países como Canadá, Coreia do Sul, Espanha, Hong Kong, México, Suíça e Taiwan. A listagem de todos os BDRs, porém, continuará sendo em índices norte-americanos.

Por enquanto os produtos estarão disponíveis apenas para investidores qualificados, aqueles com capital investido superior a 1 milhão de reais.

Segundo a bolsa, os BDRs também incluem exposições a serviços financeiros e tecnologias exponenciais e empresas americanas com um “histórico de crescimento consistente de ”. Além disso, a abertura também simboliza uma nova aposta da BlackRock no país, principalmente no que diz respeito a produtos ESG, com a negociação de um novo título com esse viés — totalizando quatro até o momento.

“Com essa nova leva de BDRs de ETFs, avançamos o nosso propósito de fazer a internacional simples e accessível para o investidor brasileiro, que agora pode tomar posições táticas ou de em mais de 20 países e regiões, nos setores mais relevantes e com estratégias inovadoras como o investimento em fatores ou ESG da mesma forma que se investe em uma ação brasileira”, disse, em nota, Carlos Takahashi, Presidente da BlackRock no Brasil.

Relação de longa data

Essa não é a primeira aposta da gestora para o Brasil. Em novembro do ano passado, a BlackRock disponibilizou 37 ETFs via a listagem de BDRs – 35 de e 2 de commodities. Em fevereiro, 11 desses ETFs foram liberados para negociação de pequenos investidores, seguidos de outros 38, que foram liberados ao longo do mês de março. Com os novos produtos, a BlackRock passa a ter 65 ETFs negociados no país.

Os novos títulos vêm menos de um ano após as mudanças regulatórias aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em setembro de 2020, a autarquia autorizou o lançamento de ativos com lastro em ETFs e permitiu acesso por qualquer investidor pela primeira vez no país.

