B3 retoma final de pregão às 17h a partir do dia 14 de março

A partir do dia 14 de março, a B3 terá novos horários de funcionamento. Com o início do horário de verão nos Estados Unidos, a informou que o pregão regular para o mercado local de funcionará das 10h às 17h, ou seja, será reduzido em 1 hora.

Seguindo o mercado de ações à vista, outros mercados como o fracionário, o de , o de BDRs e o de ETFs também devem encerrara suas atividades às 17h a partir do dia 14 de março. Os segmentos de Bovespa Mais e balcão organizado seguem a mesma linha.

Já o after market volta a funcionar entre 17h30 e 18h. As negociações do after market estavam suspensas, com exceção dos dias de exercício de opções sobre ações.